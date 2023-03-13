Избирательная комиссия: права Мартина Хельме как частного лица не были нарушены

Согласно жалобе Хельме, при обнародовании результатов электронного голосования нарушалось руководство по программному обеспечению для электронных выборов, сообщила в понедельник пресс-служба избирательной комиссии. Согласно жалобе, сервер, используемый для чтения электронных голосов, не был обновлен, а компьютеры, участвующие в обработке голосов, не были аудированы.

Государственная служба по организации выборов пояснила, что сервер был обновлен самыми последними доступными установками безопасности и настроен в соответствии с рекомендациями, созданными в 2021 году. Урна для электронного голосования хранится не на компьютере, а в защитном конверте на DVD-диске. При обработке электронных голосов важны данные, поступившие в компьютер, и данные, выдаваемые из него, которые можно проверить самостоятельно. Поэтому аудит компьютеров не требуется.

Хельме хотел подать жалобу от имени EKRE. Согласно уставу партии, для представления партии необходимы подписи трех членов правления, но под жалобой стояла подпись только Мартина Хельме. На это обратила внимание Государственная и служба по организации выборов, после чего Хельме попросил рассматривать это как его жалобу как частного лица. Избирательная комиссия решила, что права Мартина Хельме как частного лица не были нарушены, поскольку он был избран и получил мандат в Рийгикогу. Поэтому избирательная комиссия решила не рассматривать жалобу и попросила государственную служба по организации выборову отреагировать на заявления Хельме.

Избирательная комиссия рассмотрела еще восемь жалоб, оспаривающих действия, связанные с выборами в Рийгикогу. Комиссия удовлетворила жалобу, касающуюся того, что Государственная служба по организации выборов не зарегистрировала устное заявление заявителя. Комиссия решила, что Государственная и служба по организации выборов ошиблась, поскольку заявления можно подавать как в устной, так и в письменной форме.