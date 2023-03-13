В Германии издали Библию с гендерно-нейтральным богом

13 марта в немецком издательстве Neukirchener-Verlag вышла «Библия для всех детей» (Alle-Kinder-Bibel), ориентированная на младший школьный возраст. Инициатором проекта стала Объединенная евангелическая миссия города Вупперталя (Vereinte Evangelische Mission - VEM), сообщает агентство epd. До сих пор в детских Библиях, издававшихся в Германии, персонажи, как правило, изображались выходцами из Центральной Европы, хотя они жили на территории современного Ближнего Востока. Бога тоже, если вообще изображали, то белым мужчиной.

«Мы хотели создать Библию, в которой детям с многонациональной семейной историей было бы проще ориентироваться», - отмечает инициатор проекта Сара Вечера.

По словам женщины, идея книги возникла в разговоре с ее четырехлетней дочерью: «Она представляла себе бога старым белым человеком». Новая Библия дает детям возможность по-новому взглянуть на Иисуса и библейские события - как на визуальном, так и на лингвистическом уровнях. В новом издании люди изображены разными: взрослыми и маленькими, с разным цветом кожи, ростом, весом. Кроме того, внимание уделено персонажам с ограниченными возможностями здоровья.

В то же время, по словам Сары Вечеры, издатели хотели, чтобы язык новой Библии соответствовал гендерному разнообразию: «Мы стремились дать понять, что бог не является ни мужчиной, ни женщиной».

В двухлетней работе над книгой приняли участие представители христианских общин Германии, детских организаций и университетов, среди которых были коллеги из Африки и Азии. «Я рада за своих детей, что они, наконец, могут читать Библию, отражающую многообразие нашего общества», - говорит Сара Вечера. «Библия для всех детей» доступна и как аудиокнига.

В книге рассказаны два десятка библейских историй. Фото: Neukirchener Verlag

Коротко об авторах новой Библии