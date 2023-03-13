Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе, а затем провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с этим вопросом.
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СМИ: Си Цзиньпин на следующей неделе проведет переговоры с Путиным, а затем с Зеленским
СМИ: Си Цзиньпин на следующей неделе проведет переговоры с Путиным, а затем с Зеленским
«Китайский лидер Си планирует поговорить с президентом Зеленским впервые после начала "спецоперации" в Украине, вероятно, после того как он посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом России Путиным», - сообщила газета.
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