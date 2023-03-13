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СМИ: Си Цзиньпин на следующей неделе проведет переговоры с Путиным, а затем с Зеленским

СМИ: Си Цзиньпин на следующей неделе проведет переговоры с Путиным, а затем с Зеленским
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступают во время саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 года.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выступают во время саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, Узбекистан, 16 сентября 2022 года. Фото: Sergei Bobylev

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе, а затем провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили The Wall Street Journal источники, знакомые с этим вопросом.

«Китайский лидер Си планирует поговорить с президентом Зеленским впервые после начала "спецоперации" в Украине, вероятно, после того как он посетит Москву на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом России Путиным», - сообщила газета.

Источники отметили, что запланированные переговоры с российским и украинским лидерами отражают усилия Пекина играть более активную роль посредника в урегулировании ситуации в Украине.

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