Депортация немцев из Эстонии: уникальный дневник проливает свет на малоизвестное преступление

Выдержки из дневника Георга Хайтмана

Сравнение тюрьмы и невыносимых условий жизни на поселении

Понедельник, 14 апреля 1947 г.

Лежа снова на кровати, совсем рядом с печкой, я думал, что моя жизнь здесь очень мало отличается от тюремной: я, конечно, не свободен, я должен жить в Мельничной, я вынужден жить в тесной избушке, я вынужденно лишен каких бы то ни было удобств. Моя жизнь, наверное, отличается от жизни в настоящей тюрьме тем, что там жизнь комфортнее, дешевле, лучше, чем моя жизнь: в тюрьме мне давали бы готовую пищу, – здесь я должен готовить ее сам, что связано с иногда с непосильными для меня хлопотами; – в тюрьме меня бы кормили достаточно и бесплатно, – здесь я часто голодаю, и моя еда обходится моей семье в большие деньги; в тюрьме врач проверял бы мое здоровье, – здесь никого не волнует, здоров я или болен, сломал ли я ногу, – лечись, как хочешь; – в тюрьме выдают лекарства, если нужно, – никаких лекарств здесь нет, а средства для моего сердца, желудка, почек, мочевого пузыря, головы – все вынуждена отправлять мне моя семья из Эстонии; в тюрьме каждый день дают возможность подышать свежим воздухом, подвигаться, погулять по двору, – здесь грязь и влажность такие, что на улицу нельзя сделать ни шагу; – в тюрьме – зимой отапливают, и не приходится мерзнуть, – здесь то, чтобы достаточно отапливаться зимой – связано с большими расходами и непосильной работой, и, не смотря на это, можно замерзнуть, и никому не будет до этого дела, и никого не волнует, жив ты или нет; – в тюрьме – одиночество и тишина, – здесь крики и шум, а уединение и тишину воспринимаешь как редкое блаженство. – Я говорю о одиночном заключении – в общих камерах, наверное, намного хуже, но все же не хуже, чем здесь, в бараках и общежитиях, с которыми мне тоже пришлось познакомиться ближе, чем хотелось бы.