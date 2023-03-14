Литва не пустила спортсменов из страны-агрессора на свою территорию

В апреле здесь состоится теннисный турнир Šiauliai Open, на котором будут выступать 14-летние спортсмены. Литовская федерация тенниса запретила теннисистам из России и Литвы принимать участие в этом турнире.

«Сейчас Литовская федерация тенниса не разрешает спортсменами из России и Белоруссии участвовать в проходящих в нашей стране турнирах. Мы получили руководства от правительства страны и соблюдаем их. Мы оповестили о нашем решении и Международную федерацию тенниса, они считаются с этим решением. Нам разрешили провести турнир без участия теннисистов стран-агрессоров», - сообщил руководитель Теннисной академии Шяуляя Миндаугас Шерепка.