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Литва не пустила спортсменов из страны-агрессора на свою территорию

rus.postimees.ee
Литва не пустила спортсменов из страны-агрессора на свою территорию
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Литовский флаг.
Литовский флаг. Фото: Irmantas Gelunas

С самого начала войны в Украине Литва стала оказывать этой стране всевозможную помощь, резко выступая против действий России. Сейчас спортсменам из страны-агрессора запретили въезд на территорию Литвы на соревнования.

В апреле здесь состоится теннисный турнир Šiauliai Open, на котором будут выступать 14-летние спортсмены. Литовская федерация тенниса запретила теннисистам из России и Литвы принимать участие в этом турнире.

«Сейчас Литовская федерация тенниса не разрешает спортсменами из России и Белоруссии участвовать в проходящих в нашей стране турнирах. Мы получили руководства от правительства страны и соблюдаем их. Мы оповестили о нашем решении и Международную федерацию тенниса, они считаются с этим решением. Нам разрешили провести турнир без участия теннисистов стран-агрессоров», - сообщил руководитель Теннисной академии Шяуляя Миндаугас Шерепка.

Парламент Литвы также ясно дал понять, что не поддерживает допуск россиян и белоруссов на Олимпийские игры 2024 года.

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