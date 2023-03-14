Украинский борец Никита Крылов вызвал на соревнованиях UFC большое замешательство. В первом раунде 31-летний Крылов одержал убедительную победу над Райаном Спэнном и начал это праздновать. Неожиданно для всех он начал скандировать публике «Россия, Россия!», потрясая в воздухе кулаком.
Видео ⟩ Украинский спортсмен выступил против своей страны
В серии UFC Крылов выступает в нейтральном статусе. Он родился в украинском Луганске, но сказал, что не ощущает себя украинцем. Поэтому, якобы, он готов и вовсе представлять Луганскую Народную Республику, если ее независимость будет признана. 30 сентября 2022 года после подложного референдума Россия аннексировала Луганскую Народную Республику и признала ее субъектом Российской Федерации.
Еще год назад Крылов сообщил в социальных сетях, что полностью осуждает российское вторжение в Украину. Сейчас это сообщение удалено.
По сообщению белорусского издание «НЕХТА», Крылов поддерживает Россию. Сейчас он официально проживает в Москве.
And this is another Russian fighter, who participated yesterday in the UFC tournament in the United States.— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2023
Nikita Krylov once again proved to everyone that Russians are the most "cultured" nation in the world. pic.twitter.com/dJBYaq171T