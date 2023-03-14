Видео ⟩ Украинский спортсмен выступил против своей страны

В серии UFC Крылов выступает в нейтральном статусе. Он родился в украинском Луганске, но сказал, что не ощущает себя украинцем. Поэтому, якобы, он готов и вовсе представлять Луганскую Народную Республику, если ее независимость будет признана. 30 сентября 2022 года после подложного референдума Россия аннексировала Луганскую Народную Республику и признала ее субъектом Российской Федерации.