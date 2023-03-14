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Видео ⟩ Украинский спортсмен выступил против своей страны

rus.postimees.ee
Украинский спортсмен выступил против своей страны
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Никита Крылов.
Никита Крылов. Фото: Ron Chenoy

Украинский борец Никита Крылов вызвал на соревнованиях UFC большое замешательство. В первом раунде 31-летний Крылов одержал убедительную победу над Райаном Спэнном и начал это праздновать. Неожиданно для всех он начал скандировать публике «Россия, Россия!», потрясая в воздухе кулаком.

В серии UFC Крылов выступает в нейтральном статусе. Он родился в украинском Луганске, но сказал, что не ощущает себя украинцем. Поэтому, якобы, он готов и вовсе представлять Луганскую Народную Республику, если ее независимость будет признана. 30 сентября 2022 года после подложного референдума Россия аннексировала Луганскую Народную Республику и признала ее субъектом Российской Федерации.

Еще год назад Крылов сообщил в социальных сетях, что полностью осуждает российское вторжение в Украину. Сейчас это сообщение удалено.

По сообщению белорусского издание «НЕХТА», Крылов поддерживает Россию. Сейчас он официально проживает в Москве.

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