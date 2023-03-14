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Эстонский тренер сделал латышей чемпионами мира

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Эстонский тренер сделал латышей чемпионами мира
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Полина Рожкова (справа), Агрис Ласманс и их тренер Эркки Лилль.
Полина Рожкова (справа), Агрис Ласманс и их тренер Эркки Лилль. Фото: WCF / Cheyenne Boone

На прошедшем в Ричмонде (Канада) чемпионате мира по керлингу на колясках в зачете среди смешанных пар лучшим оказался латвийский дуэт Полина Рожкова – Агрис Ласманс, которые также связаны и с Эстонией.

Одна из золотых медалей отправится и в Эстонию, потому что этих спортсменов тренирует эстонский тренер Эркки Лилль. 54-летний тренер является отцом одного из наших лучших керлингистов Харри Лилля.

А титул чемпионов мира латышам принес мощнейший финальный матч с американскими спортсменами: 11:8.

«Чудесное ощущение, - сказала Рожкова после турнира. – Я очень счастлива и горжусь не только собой, но и товарищами по команде. Это прекрасное достижение, особенно для маленькой страны, у которой не так уж много значимых результатов в керлинге».

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