На прошедшем в Ричмонде (Канада) чемпионате мира по керлингу на колясках в зачете среди смешанных пар лучшим оказался латвийский дуэт Полина Рожкова – Агрис Ласманс, которые также связаны и с Эстонией.
Эстонский тренер сделал латышей чемпионами мира
Эстонский тренер сделал латышей чемпионами мира
Одна из золотых медалей отправится и в Эстонию, потому что этих спортсменов тренирует эстонский тренер Эркки Лилль. 54-летний тренер является отцом одного из наших лучших керлингистов Харри Лилля.
А титул чемпионов мира латышам принес мощнейший финальный матч с американскими спортсменами: 11:8.
«Чудесное ощущение, - сказала Рожкова после турнира. – Я очень счастлива и горжусь не только собой, но и товарищами по команде. Это прекрасное достижение, особенно для маленькой страны, у которой не так уж много значимых результатов в керлинге».
Ключевые слова