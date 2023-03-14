Эстонский тренер сделал латышей чемпионами мира

Одна из золотых медалей отправится и в Эстонию, потому что этих спортсменов тренирует эстонский тренер Эркки Лилль. 54-летний тренер является отцом одного из наших лучших керлингистов Харри Лилля.

«Чудесное ощущение, - сказала Рожкова после турнира. – Я очень счастлива и горжусь не только собой, но и товарищами по команде. Это прекрасное достижение, особенно для маленькой страны, у которой не так уж много значимых результатов в керлинге».