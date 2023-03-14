Эксперты по энергетике: с универсальной услугой пора прощаться

70:3. Нет, это не результат какого-то молодежного баскетбольного матча, где одни тренировались годами, а другие - совсем новички. Это ценовое сравнение биржевой цены и универсальной услуги в 2023 году, которое указывает на суровую реальность: так называемая стоимость государственной электроэнергии превышала биржевую цену только три дня в этом году.