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Эксперты по энергетике: с универсальной услугой пора прощаться

Карл-Роберт Пухм Эркки Эрилайд
Эксперты по энергетике: с универсальной услугой пора прощаться
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Биржевая энергия предполагает планирование своего потребления.
Биржевая энергия предполагает планирование своего потребления. Фото: Konstantin Sednev

В конце февраля в Эстонии универсальной услугой пользовались почти 325 000 домохозяйств. По мнению экспертов в области энергетики, все эти пользователи должны сменить свой пакет электроэнергии, так как в настоящее время он является худшим вариантом на рынке.

70:3. Нет, это не результат какого-то молодежного баскетбольного матча, где одни тренировались годами, а другие - совсем новички. Это ценовое сравнение биржевой цены и универсальной услуги в 2023 году, которое указывает на суровую реальность: так называемая стоимость государственной электроэнергии превышала биржевую цену только три дня в этом году.

В то же время цены фьючерсов показывают, что летом биржевая электроэнергия, скорее всего, станет еще дешевле, а универсальной электроэнергии угрожает коррекция цен со стороны Департмента конкуренции из-за постоянно растущей квоты на выбросы СО2.

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