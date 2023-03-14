В конце февраля в Эстонии универсальной услугой пользовались почти 325 000 домохозяйств. По мнению экспертов в области энергетики, все эти пользователи должны сменить свой пакет электроэнергии, так как в настоящее время он является худшим вариантом на рынке.
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Эксперты по энергетике: с универсальной услугой пора прощаться
Эксперты по энергетике: с универсальной услугой пора прощаться
70:3. Нет, это не результат какого-то молодежного баскетбольного матча, где одни тренировались годами, а другие - совсем новички. Это ценовое сравнение биржевой цены и универсальной услуги в 2023 году, которое указывает на суровую реальность: так называемая стоимость государственной электроэнергии превышала биржевую цену только три дня в этом году.
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