Как показал социологический опрос, проведенный Turu-Uuringute AS по заказу Государственной канцелярии, 75% процентов жителей Эстонии выступают за строительство в стране атомной электростанции, пишет ERR.
Опрос: 75 процентов жителей Эстонии поддерживают строительство АЭС
Опрос: 75 процентов жителей Эстонии поддерживают строительство АЭС
Принципиально против строительства атомной электростанции в Эстонии выступают 17 процентов, а восемь процентов не смогли высказать свое мнение.
Среди мужчин сторонников строительства АЭС несколько больше (85%), чем среди женщин (65%).
Более скептически к теме строительства АЭС отнеслись респонденты на северо-востоке Эстонии, где 66 процентов поддержали строительство атомной электростанции, а 22 процента были против.
Участниками опроса, проводившегося с 16 по 21 февраля, стали 1506 человек старше 15 лет.
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