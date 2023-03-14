Опрос: 75 процентов жителей Эстонии поддерживают строительство АЭС

Принципиально против строительства атомной электростанции в Эстонии выступают 17 процентов, а восемь процентов не смогли высказать свое мнение.

Среди мужчин сторонников строительства АЭС несколько больше (85%), чем среди женщин (65%).

Более скептически к теме строительства АЭС отнеслись респонденты на северо-востоке Эстонии, где 66 процентов поддержали строительство атомной электростанции, а 22 процента были против.