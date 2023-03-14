Погрязшее в долгах кафе избежало принудительной продажи

Работой кафе Sonne до его закрытия в декабре прошлого года управляла Карин Неэмсалу и Ilusäde OÜ. Кафе прекратило работу, так как город Пярну расторг договор из-за долга по аренде в размере 20 000 евро и взял в залог имеющееся в помещениях места общепита оборудование. Ilusäde OÜ принадлежит также дом отдыха Канакюла, который недавно был в принудительном порядке перенесен. Там Департамент окружающей среды убрал стеклянное здание, построенное на государственной земле и в зоне запрета на строительство.