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Погрязшее в долгах кафе избежало принудительной продажи

Сирле Матт
, репортер
Погрязшее в долгах кафе избежало принудительной продажи
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Кафе Sonne.
Кафе Sonne. Фото: Urmas Luik

Пярнуская городская управа грозилась забрать оборудование кафе Sonne, чтобы покрыть большую задолженность по аренде. Однако заведению все-таки удалось избежать этой участи. Местное самоуправление сделало выводы и планирует в дальнейшем по-новому заключать договоры.

Работой кафе Sonne до его закрытия в декабре прошлого года управляла Карин Неэмсалу и Ilusäde OÜ. Кафе прекратило работу, так как город Пярну расторг договор из-за долга по аренде в размере 20 000 евро и взял в залог имеющееся в помещениях места общепита оборудование. Ilusäde OÜ принадлежит также дом отдыха Канакюла, который недавно был в принудительном порядке перенесен. Там Департамент окружающей среды убрал стеклянное здание, построенное на государственной земле и в зоне запрета на строительство.

По словам главного специалиста по городскому хозяйству Пярнуской городской управы Арго Мяттаса, фирма Ilusäde выплатила половину долга по аренде, то есть 10 000 евро. Вторая половина будет выплачена с помощью кредитной конторы. Поскольку часть обязательств была выполнена, горуправа не стала применять залоговое право. «Продавать кафе мы не будем», – пояснил Мяттас.

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