Пярнуская городская управа грозилась забрать оборудование кафе Sonne, чтобы покрыть большую задолженность по аренде. Однако заведению все-таки удалось избежать этой участи. Местное самоуправление сделало выводы и планирует в дальнейшем по-новому заключать договоры.
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Погрязшее в долгах кафе избежало принудительной продажи
Погрязшее в долгах кафе избежало принудительной продажи
Работой кафе Sonne до его закрытия в декабре прошлого года управляла Карин Неэмсалу и Ilusäde OÜ. Кафе прекратило работу, так как город Пярну расторг договор из-за долга по аренде в размере 20 000 евро и взял в залог имеющееся в помещениях места общепита оборудование. Ilusäde OÜ принадлежит также дом отдыха Канакюла, который недавно был в принудительном порядке перенесен. Там Департамент окружающей среды убрал стеклянное здание, построенное на государственной земле и в зоне запрета на строительство.