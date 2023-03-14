На финансовом здоровье жителей Эстонии отрицательно сказываются низкий уровень сбережений, недостаточная страховая защищенность и чувство неуверенности при выходе на пенсию. Каждый второй житель Эстонии финансово зависим от своих близких и от пособий.
Исследование ⟩ Каждый второй житель Эстонии финансово зависим от своих близких и от госпособий
Сегодня Swedbank впервые публикует международный индекс финансового здоровья, цель которого – измерить финансовые возможности и знания жителей Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции. Финансовое здоровье – это способность отдельных людей и домохозяйств управлять своими финансовыми обязательствами на ежедневной основе и достигать долгосрочных целей, а также знания и навыки, позволяющие разумно и уверенно использовать свои деньги. Индекс оценивается в диапазоне от 0 до 100 баллов, при этом показатель, превышающий 60 баллов свидетельствует о хорошем финансовом здоровье. Показатель 0-39 баллов означает уязвимое финансовое здоровье, 40-59 баллов – неустойчивое финансовое здоровье, 60-79 баллов – хорошее финансовое здоровье и 80-100 баллов – крепкое финансовое здоровье.
По данным исследования, индекс финансового здоровья жителей Эстонии составляет 50 баллов, что свидетельствует о неустойчивом финансовом здоровье. Основными причинами низкого показателя являются низкий уровень сбережений, отсутствие страховой защиты и неуверенность в преддверии выхода на пенсию. Только 29% жителей имеют финансовый резерв в размере не менее трехмесячного дохода семьи. Четверть населения финансово не готова к неожиданностям, так как люди не страхуют ни свои активы, ни свою жизнь.
Жители Эстонии пессимистично смотрят в будущее: более 40% людей вообще не уверены, что их сбережений хватит для поддержания желаемого качества жизни после выхода на пенсию. Только 20% считают свое финансовое положение безопасным, а целых 40% – небезопасным. Каждый второй житель Эстонии чувствует себя финансово зависимым от близких и от государственных пособий.
Серьезных различий в финансовом благополучии между разными возрастными группами не наблюдается, хотя 18-29-летние, 50-59-летние и пенсионеры защищены меньше: среди них уязвимое финансовое здоровье отмечено у 44%. Однако между мужчинами и женщинами существуют большие различия. 43% мужчин и 36% женщин относятся к категории хорошего или крепкого финансового здоровья, в то время как 28% мужчин и 37% женщин имеют уязвимое финансовое здоровье.
В то же время финансовые знания жителей Эстонии лучше, чем их финансовые возможности. В разных возрастных группах лучше всего осведомлены люди в возрасте 30-39 лет, а хуже всего – 18-29 лет. «Исследование также показывает корреляцию между доходом и финансовой грамотностью: чем выше доход, тем лучше финансовая грамотность. Можно сделать вывод, что более высокий уровень финансовой грамотности также способствует получению большего дохода», – сказала руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.
В странах Балтии уровень финансового здоровья населения довольно схож. Самый высокий он в Литве (индекс финансового здоровья 51), такой же в Эстонии (50) и немного ниже в Латвии (44). По сравнению со странами Балтии, в Швеции индекс финансового здоровья гораздо выше (72). В будущем Swedbank будет публиковать индекс финансового здоровья для четырех стран раз в год.
«С помощью нового индекса мы теперь сможем регулярно оценивать финансовое здоровье населения Эстонии, а также оценивать достигнутый прогресс, – сказала Кати Воометс. – Наша цель – повысить осведомленность людей в финансовых вопросах и помочь будущим поколениям быть более финансово грамотными и уверенными в осуществлении своей мечты».