МНЕНИЕ ⟩ Если женщина становится видимой, она имеет все шансы стать успешной

Обширнее всего на рынке труда женщины в Эстонии представлены в образовании, медицине и социальной сфере, при этом в этих отраслях достаточно большое количество женщин занято на руководящих должностях (Эстония находится на четвертом месте в мире по этому показателю). Однако и в этих отраслях женщины зарабатывают меньше мужчин, хотя, к счастью, разница в зарплатах мужчин и женщин все-таки снижается.

Нарвитянки не согласны со стереотипом, что женщинам в Нарве живется плохо

Все эти данные и наблюдения относятся и к женщинам Нарвы, но при этом есть определенные нюансы, за счет которых нарвитянка выделяется из общей эстонской картины. Важная особенность состоит в том, что нарвитянка - это интегрированная русская женщина, которая более активна в политике на местном уровне (в сравнении с женщинами в других регионах Эстонии) и заметнее представлена в органах местного самоуправления.

Карьерный день в Нарвском клубе Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA. 13 января 2023 года. Фото: Любовь Фомина, частный архив

Совсем недавно, в женский день 8 марта, меня пригласили встретиться с коллективом завода Fortako Estonia. Я оказалась в роли мотиватора на встрече с женщинами, которым, опираясь на свой опыт и на свою судьбу, рассказала о том, как можно в любом возрасте оставаться продуктивной и деятельной, не бояться новых вызовов, смело идти вперед и пробовать себя в самых разных сферах.