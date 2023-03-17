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МНЕНИЕ ⟩ Если женщина становится видимой, она имеет все шансы стать успешной

Если женщина становится видимой, она имеет все шансы стать успешной
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Президент Нарвского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA Любовь Фомина.
Президент Нарвского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA Любовь Фомина. Фото: Любовь Фомина, частный архив

О северо-востоке Эстонии нередко говорится как об экономически депрессивном регионе, где особенно уязвимой группой населения оказываются женщины, якобы не имеющие карьерных и предпринимательских перспектив. Глава Нарвского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA Любовь Фомина не согласна с таким представлением и считает, что общественной и экономической активности многих жительниц Ида-Вирумаа могут позавидовать женщины из других регионов Эстонии.

Вот уже четвертый год в Нарве действует местный клуб Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA. Я являюсь основателем этого клуба и его президентом с первого дня работы, и могу сказать, что за эти четыре года мне повстречалось очень большое количество активных и целеустремленных женщин, живущих в Ида-Вирумаа. Женщины в нашем клубе становятся по-настоящему видимыми, высказывая свою точку зрения, развивая бизнес, принимая участие в общественной жизни региона, различных дискуссиях, встречах!

Выделяются ли нарвские женщины своей общественной и предпринимательской активностью на фоне жительниц других регионов Эстонии? Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, в том числе и по той причине, что нет точной статистики на этот счет.

Если у государственных учреждений есть статистические данные, касающиеся активности женщин в предпринимательстве и их присутствия на руководящих постах в масштабах всей Эстонии, то в Нарве очень долгое время не делалось попыток сбора отдельной статистики такого рода. Лишь в 2021 году в одном из проектов, в которых я принимала участие, среди прочего была поставлена задача измерить предпринимательскую активность женщин в Нарве. Тогда я вычислила «среднестатистическую нарвитянку» и сравнила полученные данные со средними показателями, ранее собранными по всей Эстонии.

Из опубликованных на тот момент данных Департамента статистики следовало, что среднестатистическая женщина в Эстонии - грамотная и самодостаточная, хоть и получает за свой труд примерно на треть меньше, чем за такую же работу в Эстонии принято платить мужчинам. При этом средняя женщина в Эстонии считает, что она должна заниматься домашним хозяйством, а мужчина должен зарабатывать деньги.

Обширнее всего на рынке труда женщины в Эстонии представлены в образовании, медицине и социальной сфере, при этом в этих отраслях достаточно большое количество женщин занято на руководящих должностях (Эстония находится на четвертом месте в мире по этому показателю). Однако и в этих отраслях женщины зарабатывают меньше мужчин, хотя, к счастью, разница в зарплатах мужчин и женщин все-таки снижается.

Нарвитянки не согласны со стереотипом, что женщинам в Нарве живется плохо

Все эти данные и наблюдения относятся и к женщинам Нарвы, но при этом есть определенные нюансы, за счет которых нарвитянка выделяется из общей эстонской картины. Важная особенность состоит в том, что нарвитянка - это интегрированная русская женщина, которая более активна в политике на местном уровне (в сравнении с женщинами в других регионах Эстонии) и заметнее представлена в органах местного самоуправления.

Карьерный день в Нарвском клубе Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA. 13 января 2023 года.
Карьерный день в Нарвском клубе Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA. 13 января 2023 года. Фото: Любовь Фомина, частный архив

Совсем недавно, в женский день 8 марта, меня пригласили встретиться с коллективом завода Fortako Estonia. Я оказалась в роли мотиватора на встрече с женщинами, которым, опираясь на свой опыт и на свою судьбу, рассказала о том, как можно в любом возрасте оставаться продуктивной и деятельной, не бояться новых вызовов, смело идти вперед и пробовать себя в самых разных сферах.

В рамках этого же мероприятия я провела свое маленькое исследование на предмет того, согласны ли работницы предприятия с довольно популярным в последнее время в Нарве нытьем о плохой жизни местных женщин. Только три человека из пятидесяти были согласны с той позицией, что женщинам в Нарве живется плохо и что у них нет особенных перспектив. Означает ли такой результат моего мини-опроса, что женщины стали смелее и активнее в своей жизненной позиции? Наверное, да!

Нарвских женщин отличает повышенный интерес к участию в политике

На подобный вывод наталкивает и все возрастающее присутствие женщин в нарвской городской власти. Например, из 31 депутата горсобрания Нарвы сейчас 14 составляют женщины, что уже очень близко к половине. В отделах мэрии на руководящих должностях очень много женщин, не говоря уже о том, что ведь и мэр Нарвы - женщина. Среди директоров учебных заведений Нарвы женщины составляют 77 процентов.

Повышающийся интерес нарвских женщин к деловой активности подтверждается и на примере деятельности нарвского клуба деловых женщин EENA. В январе 2020 года при открытии клуба в него входило пять человек, а сейчас клуб насчитывает уже двадцать членов, при этом есть и очередь из желающих присоединиться к нам. Это говорит о том, что женщины хотят быть активными. Ведь все члены клуба работают, только я одна среди них нахожусь на заслуженном отдыхе и могу назвать своим хобби общественную активность такого рода.

Президент Нарвского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA Любовь Фомина.
Президент Нарвского клуба Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA Любовь Фомина. Фото: Любовь Фомина, частный архив

Конечно, активность среди членов нашего клуба разная. Я стараюсь интенсивнее привлекать к нашим проектам всех участниц Нарвского клуба EENA, но женщины по-разному оценивают свои возможности, у них можно наблюдать разные степени интереса к тому, что происходит в клубе и в общественной и предпринимательской жизни. Так, пять членов нашего клуба принимали участие в предвыборной гонке на местных выборах как кандидаты.

Главные задачи участниц нашего клуба таковы: быть видимыми, иметь свое мнение и высказывать его, интересоваться происходящим в обществе, вдохновлять окружающих и вдохновлять себя. Половина женщин в нашем клубе - это бизнес-леди, другая половина - это женщины, работающие на предприятиях и в учреждениях на руководящих должностях.

Для того, чтобы вдохновлять и привлекать к нашей работе женщин всего северо-восточного региона, мы проводим различные мероприятия и продвигаем проект ассоциации EENA. В результате у нас уже есть одна женщина из Силламяэ и еще одна - из Йыхви, хотя основная деятельность нашего клуба, конечно, сосредоточена в Нарве.

Форум на тему подготовки проектов в Нарвском клубе Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA.
Форум на тему подготовки проектов в Нарвском клубе Ассоциации деловых и предприимчивых женщин Эстонии EENA. Фото: Любовь Фомина, частный архив

В борьбе за титулы самых успешных женщин Нарвы возникает нешуточная конкуренция

За три полных года деятельности клуба, включая период пандемии, мы дважды провели женскую ярмарку в рамках всеэстонской недели предпринимательства. Во время ярмарки мы нашли столько активных мастериц и рукодельниц в городе, что помещения Нарвской библиотеки нам оказались малы. В этом году такая ярмарка состоится 7 октября. Для большинства участниц - это просто хобби, но для кого-то - и бизнес. В этот раз в рамках женской ярмарки мы среди прочего организуем круглый стол по теме экологичного бизнеса.

Мы возродили традицию выбора «Женщины года» в Нарве, и интерес к этому конкурсу большой. Два года подряд нам на конкурс присылают до десяти ходатайств, значит, у нас есть активные женщины в городе, и их надо замечать и отмечать!

Также мы в этом году впервые представили на конкурс «Нарвский предприниматель» три кандидатуры из числа участниц клуба. Одна получила титул «Лучшая молодая предпринимательница-2022», две другие получили грамоты от мэра Катри Райк за продвижение имиджа города! Клуб стал видимым и нас стали приглашать на различные мероприятия в городе. Конечно, мы откликаемся на эти приглашения.

Так, недавно Американский центр Нарвской центральной библиотеки пригласил нас провести серию встреч с успешными женщинами. И мы организовали уже две такие встречи, количество участников переваливало за 30 человек! Проводя такие встречи, мы находим все новых и новых интересных и активных женщин в Нарве.

Случаются и приятные сюрпризы, когда, например, выясняется, что известный тренер по фигурному катанию еще и умеет делать вкуснейшие пирожные. Иногда фейсбук подкидывает знакомства с потенциально активными женщинами, а потом я встречаюсь с ними, и мы за кофе вместе думаем, что сделать полезного! Вот так все больше женщин в Нарве и становятся видимыми.

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