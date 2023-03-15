В мире есть несколько десятков стран, которые в обмен на крупные инвестиции в экономику предлагают гражданство. Некоторые страны Европы готовы предоставлять в обмен на инвестиции вид на жительство. Однако только одна страна в Европейском Союзе предоставляет гражданство без всяких инвестиций каждому, кто сам или с помощью адвоката соберет пакет документов. Знание языка и проживание в стране не требуется, а подлинность документов особо не проверяют.
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Как быстро и без знания государственного языка получить паспорт гражданина ЕС
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Как быстро и без знания государственного языка получить паспорт гражданина ЕС
Наверняка многим пользователям рунета и соцсетей хоть раз попадалась на глаза реклама: «Оформляем гражданство ЕС без инвестиций». Это правда. Есть в ЕС страна, гражданство которой можно получить быстро и практически гарантированно. Речь идет о Румынии.