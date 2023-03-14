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Не выходит на связь: полиция ищет 16-летнюю Неле Лийз

rus.postimees.ee
Не выходит на связь: полиция ищет 16-летнюю Неле Лийз
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Неле Лийз.
Неле Лийз. Фото: Politsei

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Неле Лийз. Ее родители не могут выйти с ней на связь с конца прошлой недели. 

В первые выходные марта Неле Лийз из Пыльва находилась дома, а к 5 марта должна была вернуться в молодежный дом на Хийумаа. Девушка действительно ушла из дома, но в школу не пошла. С тех пор неизвестно, где живет Неле Лийз и с кем она проводит время.

В последний раз она переписывалась со своими родитеями в социальных сетях на выходных, но не сообщила, когда вернется домой или в школу. 

По словам семьи, девушка может находиться в Пыльва, Тарту или Рапла. Однако нельзя исключать и другие регионы.

Патрулям передано личное описание девушки, проверены различные адреса и места, где она могла находиться. К сожалению, установить ее местонахождение пока не удалось.

На Неле Лийз черная длинная куртка и темные брюки. У нее русые волосы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Неле Лийз, просят сообщить об этом в Центр тревоги по телефону 112.

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