Не выходит на связь: полиция ищет 16-летнюю Неле Лийз

В первые выходные марта Неле Лийз из Пыльва находилась дома, а к 5 марта должна была вернуться в молодежный дом на Хийумаа. Девушка действительно ушла из дома, но в школу не пошла. С тех пор неизвестно, где живет Неле Лийз и с кем она проводит время.

В последний раз она переписывалась со своими родитеями в социальных сетях на выходных, но не сообщила, когда вернется домой или в школу.

По словам семьи, девушка может находиться в Пыльва, Тарту или Рапла. Однако нельзя исключать и другие регионы.

Патрулям передано личное описание девушки, проверены различные адреса и места, где она могла находиться. К сожалению, установить ее местонахождение пока не удалось.

На Неле Лийз черная длинная куртка и темные брюки. У нее русые волосы.