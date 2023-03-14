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Пропавшая 16-летняя Неле Лийз найдена

rus.postimees.ee
Пропавшая 16-летняя Неле Лийз найдена
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Во вторник, 14 марта, полиция просила помощи в выяснении местонахождения Неле Лийз: ее родители не могли выйти с ней на связь с конца прошлой недели. Вечером того же дня полиция сообщила, что Неле Лийз найдена, с девушкой все в порядке.

Сегодня полиция продолжила проверку по разным адресам и нашла Неле Лийз в одной из квартир в Пыльва. С девушкой все в порядке, ее заберут обратно в молодежный дом. 

В первые выходные марта Неле Лийз из Пыльва находилась дома, а к 5 марта должна была вернуться в молодежный дом на Хийумаа. Девушка действительно ушла из дома, но в школу не пошла. 

В последний раз она переписывалась со своими родителями в социальных сетях на выходных, но не сообщила, когда вернется домой или в школу. 

По словам семьи, девушка могла находиться в Пыльва, Тарту или Рапла.

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