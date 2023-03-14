Во вторник, 14 марта, полиция просила помощи в выяснении местонахождения Неле Лийз: ее родители не могли выйти с ней на связь с конца прошлой недели. Вечером того же дня полиция сообщила, что Неле Лийз найдена, с девушкой все в порядке.
Пропавшая 16-летняя Неле Лийз найдена
Пропавшая 16-летняя Неле Лийз найдена
Сегодня полиция продолжила проверку по разным адресам и нашла Неле Лийз в одной из квартир в Пыльва. С девушкой все в порядке, ее заберут обратно в молодежный дом.
В первые выходные марта Неле Лийз из Пыльва находилась дома, а к 5 марта должна была вернуться в молодежный дом на Хийумаа. Девушка действительно ушла из дома, но в школу не пошла.
В последний раз она переписывалась со своими родителями в социальных сетях на выходных, но не сообщила, когда вернется домой или в школу.
По словам семьи, девушка могла находиться в Пыльва, Тарту или Рапла.