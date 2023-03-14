Пропавшая 16-летняя Неле Лийз найдена

Сегодня полиция продолжила проверку по разным адресам и нашла Неле Лийз в одной из квартир в Пыльва. С девушкой все в порядке, ее заберут обратно в молодежный дом.

В первые выходные марта Неле Лийз из Пыльва находилась дома, а к 5 марта должна была вернуться в молодежный дом на Хийумаа. Девушка действительно ушла из дома, но в школу не пошла.

В последний раз она переписывалась со своими родителями в социальных сетях на выходных, но не сообщила, когда вернется домой или в школу.