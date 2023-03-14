В результате взрыва и пожара в здании пострадал человек

В 10:28 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, сообщила пресс-служба Идаского спасательного центра. По сообщению звонившего, произошел взрыв, из окон первого этажа здания вырывалось пламя.

Спасатели потушили пожар к 11:49. Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу человека с ожогами. Спасатели также проверили другие квартиры в доме и опасности возгорания не выявили. Помещения проветрены, пострадавших больше нет. Расследование случившегося передано полиции.