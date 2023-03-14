Вт, 14.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В результате взрыва и пожара в здании пострадал человек

BNS
В результате взрыва и пожара в здании пострадал человек
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Спасатели. Иллюстративное фото.
Спасатели. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman/ Postimees Grupp

В понедельник утром, 13 марта, в Кохтла-Ярве в результате взрыва и пожара в здании один человек получил ожоги.

В 10:28 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве, сообщила пресс-служба Идаского спасательного центра. По сообщению звонившего, произошел взрыв, из окон первого этажа здания вырывалось пламя.

Спасатели потушили пожар к 11:49. Скорая помощь доставила с места происшествия в больницу человека с ожогами. Спасатели также проверили другие квартиры в доме и опасности возгорания не выявили. Помещения проветрены, пострадавших больше нет. Расследование случившегося передано полиции.

Ключевые слова
Наверх