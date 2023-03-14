Ученые и студенты приступают к разработке первого эстонского лунохода.

Первым шагом является составление технико-экономического обоснования, чтобы выяснить, какой луноход может быть построен в Эстонии и каковы реальные пути его доставки на поверхность Луны, а также наличие интереса у эстонской промышленности и ученых в испытании своих технологий на Луне.

По словам заведующего кафедрой космических технологий обсерватории Тартуского университета Михкеля Паюсалу, в ближайшее будущее на Луну отправится много луноходов для научных исследований, а космическая программа НАСА «Артемида» способствовала развитию космических технологий как в частном, так и в государственном секторах. «В долгосрочной перспективе Луна — хороший промежуточный этап в подготовке к марсианским миссиям. Так что, если мы сейчас начнем разработку лунохода в Эстонии, то позже у нас уже будут необходимые навыки и технологии, чтобы подать заявку на участие в марсианских миссиях», — сказал Паюсалу.

Отправной точкой проекта является проект кубического спутника KuupKulgur (схожий с ESTCube), который в настоящее время разрабатывается как студенческий проект и первый прототип которого уже готов. Со стороны эстонской промышленности в настоящее время в разработке участвуют Crystalspace OÜ и LightCode Photonics OÜ, а также ведутся переговоры с другими эстонскими предприятиями об участии в этом проекте.