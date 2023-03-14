Ученые и студенты обсерватории Тартуского университета приступили к разработке первого эстонского лунохода, чтобы в конце этого или в начале следующего десятилетия доставить эстонскую технологическую разработку на Луну.
Ученые и студенты приступают к разработке первого эстонского лунохода
Первым шагом является составление технико-экономического обоснования, чтобы выяснить, какой луноход может быть построен в Эстонии и каковы реальные пути его доставки на поверхность Луны, а также наличие интереса у эстонской промышленности и ученых в испытании своих технологий на Луне.
По словам заведующего кафедрой космических технологий обсерватории Тартуского университета Михкеля Паюсалу, в ближайшее будущее на Луну отправится много луноходов для научных исследований, а космическая программа НАСА «Артемида» способствовала развитию космических технологий как в частном, так и в государственном секторах. «В долгосрочной перспективе Луна — хороший промежуточный этап в подготовке к марсианским миссиям. Так что, если мы сейчас начнем разработку лунохода в Эстонии, то позже у нас уже будут необходимые навыки и технологии, чтобы подать заявку на участие в марсианских миссиях», — сказал Паюсалу.
Отправной точкой проекта является проект кубического спутника KuupKulgur (схожий с ESTCube), который в настоящее время разрабатывается как студенческий проект и первый прототип которого уже готов. Со стороны эстонской промышленности в настоящее время в разработке участвуют Crystalspace OÜ и LightCode Photonics OÜ, а также ведутся переговоры с другими эстонскими предприятиями об участии в этом проекте.
По словам Яана Виру – основателя предприятия Crystalspace, занимающегося разработкой космических камер – спутники, камеры и программное обеспечение и до этого разрабатывались в Эстонии, но сейчас речь идет о следующем шаге для эстонской космической отрасли. «В позапрошлом году мы вместе с несколькими эстонскими компаниями и обсерваторией изготовили камеры для лунной миссии НАСА. Этот проект открывает эстонским технологиям более легкий путь для доступа к другим луноходам или посадочным модулям, которые отправятся на Луну или, например, на Марс, потому что технологии можно протестировать в контексте Луны еще до начала новой миссии», – сказал Виру.
Как отмечает Ханс Терас – руководитель НКО KuupKulgur, основанного для реализации этого проекта – эстонцы в случае успеха окажутся в одной компании с избранными компаниями и институтами со всего мира. «Но если мечтать еще дальше, то при запуске следующей ракеты к Луне, мы потенциально можем стать третьей страной в мировой истории, чей роботизированный вездеход оставит следы своих колес на поверхности Луны. Но основой успеха такой миссии может стать только комплексная инженерно-научная работа, то есть разработка технико-экономического обоснования», – добавил Терас.
В проекте участвуют докторанты физики обсерватории Тартуского университета Ханс Терас и Квази Саймон Ислам, имеющие многолетний опыт участия в разработках космических миссий, и студенты докторантуры, магистратуры и бакалавриата естественных и инженерных наук Тартуского университета: Сильвар Муру, Карин Круузе, Матиас Планс, Лаур Эдвард Линдмаа, Адитья Савио Пол. В качестве экспертов команду проекта поддерживают многие инициаторы и ученые эстонской космической сферы – такие как Михкель Паюсалу, Вильо Аллик, Айре Олеск и Аюш Джайн.
В ходе проекта также развиваются возможности для тестирования технологий, например, в прошлом году был открыт центр моделирования космических миссий Тартуской обсерватории и завершена разработка первой версии среды компьютерного моделирования ULYSSES, где на луноходе можно передвигаться по моделируемой поверхность Луны и собирать данные.
Данная работа проходит в рабочей группе лунохода, созданной при кафедре космических технологий обсерватории Тартуского университета, а для реализации студенческого проекта была создана НКО KuupKulgur. Со стороны эстонской промышленности изначально участвуют предприятия Crystalspace и LightCode Photonics, которые разрабатывают соответственно камеры и источники света, а также камеру глубины. Эти устройства могут стать навигационными приборами лунохода на Луне. Эти предприятия только начинают свою деятельность, поэтому ведутся переговоры с другими предпринимателями, а также компании открыты. для новых партнеров.