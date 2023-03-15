Теоретически существует множество - как более крупных, так и более мелких - источников дохода, используя которые необязательно влезать в долговую яму, пишет главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
ДЕФИЦИТ ⟩ Список резвых идей: где найти деньги для госбюджета без повышения налогов
Особое внимание на коалиционных переговорах уделяется проблеме дефицита госбюджета. Партия реформ и «Ээсти 200» говорят о сокращении расходов - была озвучена сумма в размере 750 миллионов евро - и в то же время не хотят повышать налоги. Социал-демократы более осторожны в том, что касается урезания бюджета.
Возможно ли найти больше денег для госбюджета, не влезая в долги, не облагая себя сумасшедшими налогами и без серьезных сокращений в жизненно важных сферах? Способы есть, но многие из них непопулярны и рискованны.
Продажа принадлежащих государству акций компаний
Это вариант быстрого притока денежных средств. Дивидендная доходность государства в будущем останется такой же или снизится, что является важным фактором, например, в случае Таллиннского порта (государству принадлежит 67,03 процента акций) и Eesti Energia (государству принадлежит 100 процентов). Государству принадлежат также Riigimetsa Majandamise Keskus, Elering, Riigi Kinnisvara и несколько других предприятий поменьше. В пояснительной записке к государственному бюджету на 2023 год сказано, что в этом году государство ожидает 234,7 миллиона евро в виде процентов и доходов от собственности, большую часть из которых составят дивиденды компаний.
Продажа части или компании целиком может принести доход в сотни миллионов евро, но при этом необходимо помнить о рисках для национальной безопасности и стратегических интересов. Поскольку выручка от продажи является единовременной, в случае принятия решения о продаже было бы разумно направить эти деньги на инвестиции, которые впоследствии окажут положительное влияние на экономический рост.
Новые меры по борьбе с преступностью и налоговыми мошенниками
По данным Министерства внутренних дел, доход, полученный преступным путем в Эстонии за 2020 год, может достигать 458 миллионов евро, и только 2,3 процента от этого объема было предотвращено путем конфискации имущества. По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, в прошлом году сумма зарплат в конвертах составила почти 100 миллионов евро. В разговорах политиков на эту тему уже давно нет конкретики. Не пора ли ужесточить соответствующие законы и дать полиции, прокуратуре и налоговикам больше прав и ресурсов? Это все может принести плоды, но и будет означать, что государственный надзор станет более масштабным и дорогостоящим.
Ослабить миграционные и налоговые тормоза
Вероятно, это один из самых противоречивых способов увеличения государственных доходов. Если существенно снизить корпоративный подоходный налог и значительно упростить схемы привлечения рабочей силы и ведения международного бизнеса в Эстонии, то компании, работающие в Европе, могут получить мотивацию для переноса сюда своих офисов и производственных мощностей. По такому пути когда-то пошла Ирландия.
Однако дебаты о миграции и толерантности могут стать более напряженными, сфера интеграции потребует гораздо больше внимания, кроме того, не удастся избежать и межкультурных междуусобиц. Также неясно, как быстро снижение налоговых ставок принесет ожидаемые дополнительные доходы (соседство с агрессивной Россией в любом случае является сдерживающим фактором).
В Эстонии, вероятно, проживает около 60 000 украинских военных беженцев. Наш долг - помочь им, однако это немалая миграционная нагрузка на общество. Приезжающие в Эстонию иностранцы не знают эстонского языка и начинают разбираться в нашей культуре не сразу, им требуется время на адаптацию. С другой стороны, образованные специалисты могут жить в любой точке мира, они преимущественно работают в среде, где в основном общаются по-английски. Но если и подходить к этому вопросу, то воплощать эту идею следует в ограниченном и умеренном виде.
Реорганизация работы публичного сектора
В Эстонии не так много людей, которые по-настоящему понимают, почему Департамент здоровья и Департамент лекарственных средств являются отдельными ведомствами. Ходили также разговоры о том, чтобы объединить Министерство образования и науки с Министерством культуры. Впрочем, это не те области, которые бы обеспечили значительную экономию средств, эстонские госучреждения уже оптимизировались неоднократно.
И Партия реформ, и «Ээсти 200» говорили о большей дигитализации страны, сокращении бюрократии, на которую, по их словам, уходят большие деньги. Дигитализация - это процесс, а не решение, которое можно осуществить в считанные мгновения. Наряду с сокращением бюрократии все это звучит хорошо, но общественность пока не увидела четко сформулированного плана, который бы показывал как централизовать, упорядочить и дигитализировать работу, и сколько благодаря всему этому удастся сэкономить.
Можно подойти к этому еще более радикально: нужна ли нам начальная школа в каждом уголке Эстонии, нужно ли нам столько медицинских учреждений, или лучше пусть их сокращение компенсируется улучшением транспортных услуг? Еще можно провести новую административную реформу, оставив 20-30 местных самоуправлений вместо нынешних 79. В ходе оптимизации сократить государственные субсидии, получаемые местными самоуправлениями, или возложить на них больше ответственности? Это затронет очень большое количество избирателей. В этом случае не нужно долго думать, чтобы предугадать, каким будет общий настрой.
Пора повышать штрафы
В случае мелких правонарушений применяется единица штрафа, размер которой не менялся в течение двух десятилетий - это четыре евро. За различные проступки физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 300 штрафных единиц, или 1200 евро. Уровень заработной платы за это время сильно подскочил, поэтому штрафы, которые могли казаться внушительными десять лет назад, уже не имеют такого эффекта. Штрафы, применяемые к юридическим лицам, также зачастую довольно скромные.
В 2016 году правительство Партии реформ, соцдемов и IRL (Isamaa ja Res Publica Liit - прим.ред.) приняло решение об увеличении штрафов, однако в Рийгикогу законопроект был отклонен самими реформистами. Причиной этого, по всей видимости, послужило общественное возмущение.
В 2022 году государство получило около 19 миллионов евро в виде различных штрафов. Если скорректировать штрафы с учетом роста благосостояния и сделать акцент на правонарушениях, совершенных юридическими лицами, то эта сумма, возможно, удвоится или утроится.
Сделать некоторые услуги платными или более дорогими
Это деликатный вопрос, потому что люди привыкли к нынешнему положению вещей, и если начать просить даже о небольшой сумме денег, это вызовет недовольство. Неизвестно, сможет ли новая коалиция донести это до людей грамотным и понятным способом.
Как вариант: сделать некоторые дороги платными после их модернизации, повысить плату за визит к врачу (в настоящее время это 5 евро в случае доплаты застрахованного лица) в свете растущих расходов на здравоохранение, сделать платным плохо организованный бесплатный региональный общественный транспорт, который съедает из государственного бюджета более 50 миллионов евро в год.
Оправданно ли, что звонящий не платит ни цента за ложные вызовы полиции, скорой помощи и спасателей? В Латвии, если бригада скорой помощи сочтет, что ситуация не была срочной, человеку может быть выставлен счет в размере 74,35 евро. Таким образом, больше ресурсов может быть направлено людям, которым действительно нужна помощь.
Честно ли, что безответственно напившийся гражданин получает услугу вытрезвителя совершенно бесплатно? По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошлом году в вытрезвитель было доставлено в общей сложности 12 540 человек. Если бы каждый из них получил счет в размере 100 евро, в казну внутренней безопасности могло бы поступать до 1,25 миллиона евро в год, что позволило бы избежать некоторых сокращений (следует также учитывать, что многие пользователи данной услуги могут быть неплатежеспособными).
Помимо этого речь может идти также о повышении сборов всех видов госпошлин и создании новых. В 2022 году государство собрало госпошлин примерно на 87 миллионов евро, эта сумма может быть значительно увеличена при помощи некоторых корректировок. Наиболее щепетильным вопросом являются судебные пошлины, потому что даже люди с низким уровнем доходов должны иметь доступ к судебной системе для защиты своих прав.
Плата за обучение в вузах
Когда около десяти лет назад образование на эстонском языке стало бесплатным, то подразумевалось, что государство будет ежегодно обеспечивать достаточное финансирование - и это не слишком дальновидно. Со временем расходы университетов резко возросли, но государственное финансирование за ними не поспевает. В результате в университетах увеличилось количество англоязычных программ, ведь это дает вузам возможность взимать плату за обучение.
В настоящее время преподаватели получают мизерные зарплаты, университеты вынуждены оплачивать высокие счета за коммунальные услуги, и это препятствует их вкладу в развитие. Поскольку государство не в состоянии финансировать эту модель бесплатного высшего образования, пришло время переосмыслить идею софинансирования со стороны студентов.
В некоторых странах существует единая ежегодная плата за обучение, которая не очень высока, но обеспечивает университетам дополнительные средства, необходимые для поддержания качества образования. Согласно базе данных системы образования, в 2022/2023 учебном году в Эстонии в высших учебных заведениях на бюджетных местах учатся более 37 000 студентов (их общее число составляет более 44 000 человек). Если бы каждый платил, например, 800 евро в год, это сразу принесло бы сфере высшего образования почти 30 миллионов евро в год.
Студенческие кредиты и бесплатные места для отличников помогли бы сгладить последствия таких изменений. В данном случае государство призвало бы студентов взять у него часть расходов на себя, поскольку быстрое и стабильное увеличение государственного финансирования не представляется возможным без займов или повышения налогов.
Продажа природных ресурсов
Вероятно, Эстония могла бы получить дополнительный доход, если бы мы реализовали больше лесных ресурсов и начали добывать фосфорит, являющийся ценным удобрением. Или, вопреки веяниям времени, извлечь больше выгоды из добычи сланца. В первом случае пострадает и без того плачевное состояние эстонского леса; во втором случае воздействие на окружающую среду окажется весьма значительным, а также изменятся условия жизни населения Ида- и Ляэне-Вирумаа.
Возможно, есть способы, которые позволят добывать фосфорит при помощи современных и более экологически рациональных методов, но в настоящее время это всерьез даже не обсуждается. Эти варианты противоречат многим целям зеленого поворота, и вероятность того, что потенциальная правящая коалиция хотя бы рассмотрит их, очень мала.