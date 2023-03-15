ДЕФИЦИТ ⟩ Список резвых идей: где найти деньги для госбюджета без повышения налогов

Новые меры по борьбе с преступностью и налоговыми мошенниками

По данным Министерства внутренних дел, доход, полученный преступным путем в Эстонии за 2020 год, может достигать 458 миллионов евро, и только 2,3 процента от этого объема было предотвращено путем конфискации имущества. По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, в прошлом году сумма зарплат в конвертах составила почти 100 миллионов евро. В разговорах политиков на эту тему уже давно нет конкретики. Не пора ли ужесточить соответствующие законы и дать полиции, прокуратуре и налоговикам больше прав и ресурсов? Это все может принести плоды, но и будет означать, что государственный надзор станет более масштабным и дорогостоящим.

Ослабить миграционные и налоговые тормоза

Вероятно, это один из самых противоречивых способов увеличения государственных доходов. Если существенно снизить корпоративный подоходный налог и значительно упростить схемы привлечения рабочей силы и ведения международного бизнеса в Эстонии, то компании, работающие в Европе, могут получить мотивацию для переноса сюда своих офисов и производственных мощностей. По такому пути когда-то пошла Ирландия.

Однако дебаты о миграции и толерантности могут стать более напряженными, сфера интеграции потребует гораздо больше внимания, кроме того, не удастся избежать и межкультурных междуусобиц. Также неясно, как быстро снижение налоговых ставок принесет ожидаемые дополнительные доходы (соседство с агрессивной Россией в любом случае является сдерживающим фактором).