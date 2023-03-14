Обманчивый рост экспорта: деньги пришли, а объем продаж снизился

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту услуг в четвертом квартале 2022 года была Финляндия, куда более всего предоставлялись туристические и транспортные услуги. Далее следуют Швеция, куда преимущественно продавали транспортные услуги, и Латвия - наибольшую долю проданных туда услуг составили другие коммерческие услуги. Более всего увеличился экспорт услуг в Финляндию (на 71 млн евро), Латвию (на 54 млн евро) и Литву (на 41 млн евро). В Финляндию больше прежнего предоставлялись туристические услуги, в Латвию - другие коммерческие услуги, а в Литву более всего выросла продажа транспортных услуг.

В четвертом квартале в Эстонию более всего, а именно на 680 млн евро, импортировали других коммерческих услуг (в т. ч. других вспомогательных услуг для бизнеса). Далее следует импорт транспортных услуг (в т. ч. морские грузоперевозки) на 644 млн евро и импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг на 416 млн евро. За год больше всего вырос импорт других коммерческих услуг, туристических услуг, а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.

В четвертом квартале 2022 года основным партнером и по импорту, и по экспорту была Финляндия, откуда преимущественно закупали транспортные услуги, другие коммерческие услуги и туристические услуги. Далее следуют Германия, откуда в основном закупали другие коммерческие услуги, и Литва, откуда более всего импортировали транспортные услуги. В четвертом квартале больше всего вырос импорт услуг из Литвы, Франции (из обеих стран на 38 млн евро) и Швеции (на 32 млн евро). Из Литвы больше всего вырос импорт транспортных услуг, а из Франции и Швеции - импорт других коммерческих услуг.