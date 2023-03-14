По данным Департамента статистики и Банка Эстонии, в четвертом квартале 2022 года экспорт и импорт услуг увеличились за год в текущих ценах соответственно на 12% и на 25%.
Обманчивый рост экспорта: деньги пришли, а объем продаж снизился
Услуг нерезидентам было продано на 3 млрд евр, а закуплено на 2,2 млрд евро. Профицит внешнеторгового баланса услуг в четвертом квартале таким образом составил 765 млн евро, это на 125 млн меньше, чем за тот же период предыдущего года. В целом в 2022 году экспорт услуг вырос на 31%, на импорт на 19%.
По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, причиной более медленного роста экспорта услуг в четвертом квартале отчасти стала высокая сравнительная база. В то же время экспорт услуг по-прежнему превышает импорт, что уравновешивает отрицательный внешнеторговый баланс товаров.
«При рассмотрении услуг по видам можно отметить, что большинство услуг мы продаем больше, чем закупаем. В качестве примера можно привести телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, другие коммерческие услуги и транспортные услуги: они имеют наибольшую долю в нашей внешней торговле услугами, и мы экспортируем их больше, чем импортируем», - добавила Леппметс.
В четвертом квартале более всего экспортировали (на 907 млн евро) других коммерческих услуг (в т. ч. прочие вспомогательные услуги для бизнеса). Далее следует экспорт транспортных услуг (в т. ч. дорожные грузоперевозки) на 690 миллионов евро, а также экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг на 676 млн евро. По сравнению с тем же периодом 2021 года в четвертом квартале больше всего увеличились продажи нерезидентам других коммерческих услуг, туристических услуг, а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту услуг в четвертом квартале 2022 года была Финляндия, куда более всего предоставлялись туристические и транспортные услуги. Далее следуют Швеция, куда преимущественно продавали транспортные услуги, и Латвия - наибольшую долю проданных туда услуг составили другие коммерческие услуги. Более всего увеличился экспорт услуг в Финляндию (на 71 млн евро), Латвию (на 54 млн евро) и Литву (на 41 млн евро). В Финляндию больше прежнего предоставлялись туристические услуги, в Латвию - другие коммерческие услуги, а в Литву более всего выросла продажа транспортных услуг.
В четвертом квартале в Эстонию более всего, а именно на 680 млн евро, импортировали других коммерческих услуг (в т. ч. других вспомогательных услуг для бизнеса). Далее следует импорт транспортных услуг (в т. ч. морские грузоперевозки) на 644 млн евро и импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг на 416 млн евро. За год больше всего вырос импорт других коммерческих услуг, туристических услуг, а также телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг.
В четвертом квартале 2022 года основным партнером и по импорту, и по экспорту была Финляндия, откуда преимущественно закупали транспортные услуги, другие коммерческие услуги и туристические услуги. Далее следуют Германия, откуда в основном закупали другие коммерческие услуги, и Литва, откуда более всего импортировали транспортные услуги. В четвертом квартале больше всего вырос импорт услуг из Литвы, Франции (из обеих стран на 38 млн евро) и Швеции (на 32 млн евро). Из Литвы больше всего вырос импорт транспортных услуг, а из Франции и Швеции - импорт других коммерческих услуг.
В целом в 2022 году услуг было экспортировано на 10,8 млрд евро, а импортировано на 8,4 млрд евро. Как в экспорте, так и в импорте наибольшую долю имели другие коммерческие услуги, транспортные услуги, телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а также туристические услуги. По сравнению с предыдущим годом как в экспорте, так и в импорте более всего увеличилась доля других коммерческих услуг и туристических услуг. Услуги более всего экспортировали в Финляндию, Швецию и Великобританию, а закупали больше всего из Финляндии, Германии и Литвы.