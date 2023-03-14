В предпоследнем этапе серии Кубка мира по лыжному спринту, который состоится вечером 21 марта на Таллиннском певческом поле, примут участие 130 лыжников из 21 страны мира.
Этап Кубка мира по лыжному спринту в Таллинне: утвержден состав эстонской сборной
На старт выйдут все лидеры этого сезона, борьба за рейтинговые очки очень напряженная. Для спортсменов таллиннский этап станет очень важной возможностью заработать баллы.
В состав эстонской сборной, котрый был утвержден поздно вечером 13 марта, вошли по 12 мужчин и женщин.
«В состав сборной вошли лыжники на основании лучших набранных очков этого зимнего сезона по данным Международной федерации лыжного спорта, но также мы исходили из принципа дать возможность и новому поколению спортсменов принять участие в этапе Кубка мира, - сказал член правления Эстонской федерации лыжного спорта Вахур Теппан. – Тем, кто выбрал этот вид спорта и проделал ради достижения своей цели серьезную работу».
Состав сборной Эстонии:
Мужчины: Алвар Йоханнес Алев, Марко Килп, Мартин Химма, Хенри Роос, Каарел Каспер Кырге, Карл Себастьян Дремлюга, Олле Ильмар Яама, Ральф Кивил, Андерс Веэрпалу, Тони Андреэ Саарепуу, Ларс Пийрманн и Каспар Пярсон.
Женщины: Кайди Каазику, Кейди Каазику, Авели Уусталу, Ыннела Родендау, Теэси Тууль, Тейлоора Оясте, Греэте-Лийза Тоом, Герда Кивил, Лаура Ляэн, Эмма Роберта Раяндо, Трийну Кресмер и Херта Раяс.
Бывший лыжник Анти Саарепуу ждет старта своего сына Тони Андреэ с большим волнением. Саарепуу, который руководит лыжным центром в Хаанья, считает, что этот опыт станет для молодого эстонского лыжника событием, которое запомнится на всю жизнь.
«Очень классно, что этап Кубка мира снова проходит в Эстонии и что он состоится практически в центре Таллинна, - сказал Саарепуу. – Поскольку Эстония, как страна-организатор, может выставитб на соревнования больше спортсменов, эту возможность нужно было предложить именно молодому поколению наших лыжников. Да, они еще далеки от лучших лыжников мира, но, глядя на сына, могу сказать, что Тони Андреэ использует это как возможность испытать свои пределы и уровень в данный момент и куда нужно двигаться. В этом отношениее такие соревнования, безусловно, важны и влияют вдохновляюще».
Программа соревнований
Вторник, 21 марта, Певческое поле
17.00 квалификация, женщины
17.35 квалификация, мужчины
18.00 концерт 5miinus
19.30 финалы: 1/4-финал женщины, 1/4-финал мужчины, полуфиналы женщины, мужчины, финалы женщины и мужчины.
21.00 Цветочная церемония