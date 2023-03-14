Этап Кубка мира по лыжному спринту в Таллинне: утвержден состав эстонской сборной

«В состав сборной вошли лыжники на основании лучших набранных очков этого зимнего сезона по данным Международной федерации лыжного спорта, но также мы исходили из принципа дать возможность и новому поколению спортсменов принять участие в этапе Кубка мира, - сказал член правления Эстонской федерации лыжного спорта Вахур Теппан. – Тем, кто выбрал этот вид спорта и проделал ради достижения своей цели серьезную работу».

«Очень классно, что этап Кубка мира снова проходит в Эстонии и что он состоится практически в центре Таллинна, - сказал Саарепуу. – Поскольку Эстония, как страна-организатор, может выставитб на соревнования больше спортсменов, эту возможность нужно было предложить именно молодому поколению наших лыжников. Да, они еще далеки от лучших лыжников мира, но, глядя на сына, могу сказать, что Тони Андреэ использует это как возможность испытать свои пределы и уровень в данный момент и куда нужно двигаться. В этом отношениее такие соревнования, безусловно, важны и влияют вдохновляюще».