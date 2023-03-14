Девять лет тюрьмы и высылка: суд наказал Оксану, ударившую мужа ножом

В качестве наказания по совокупности преступлений Оксану Холостову приговорили к десяти годам четырем месяцам и двум дням лишения свободы.

В качестве дополнительного наказания Вируский уездный суд применил к Оксане Холостовой депортацию из Эстонии с запретом на въезд на десять лет.

Вируский уездный суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении имущественного ущерба и присудил Оксане Холостовой гражданский иск на сумму 711,70 евро в пользу потерпевшего.

Согласно обвинительному акту, Оксана Холостова (бывшая Андилевко) умышленно ударила мужа ножом один раз в низ живота в ночь с 02.09.2021 на 03.09.2021 в неустановленное время по месту жительства в Тапаском уезде, поселке Лехтсе, зная, что удар ножом в область жизненно важных органов причинит вред здоровью человека и является опасным для жизни. Оксана Холостова, по крайней мере, признала возможность наличия опасного для жизни состояния, надеясь при этом избежать констатации смерти как последствия из-за недобросовестности.

Ударом ножом Оксана Холостова нанесла вред жизни и здоровью мужа, который осложнился гнойным перитонитом, или воспалением брюшины. В результате развилась острая множественная органная недостаточность. Муж скончался от полученных травм 05.09.2021 в машине скорой помощи.