MTÜ Meie Nursipalu: новый план правительства неприемлем

«MTÜ Meie Nursipalu считает такое ведение дел грубым нарушением принципов демократии, – сказано в заявлении. – Общественного внимания требует то обстоятельство, что основная проблема местного населения заключается не в размере компенсации, как это пытается показать правительство, на кону более важные вопросы, исходящие из Конституции Эстонской Республики и Всеобщей декларации прав человека».

В пятницу после очередного раунда коалиционных переговоров представители Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии сообщили, что планируют изменить закон для скорейшего расширения полигона Нурсипалу.

Маарика Нийдумаа из MTÜ Meie Nursipalu отметила, что крайние меры и поспешность не подходят для мирного времени. «У нас не введено военное положение. Люди до сих пор стоят на защите своих домов, выступая против своего государства, которое хочет забрать и разрушить хутора, которые были возвращены и отстроены всего 25 лет назад», – заявила она.