Некоммерческая организация Meie Nursipalu не согласна с планом, согласованным в ходе коалиционных переговоров, расширить в интересах государственной обороны полигон Нурсипалу, изменив для этого закон.
MTÜ Meie Nursipalu: новый план правительства неприемлем
«MTÜ Meie Nursipalu считает такое ведение дел грубым нарушением принципов демократии, – сказано в заявлении. – Общественного внимания требует то обстоятельство, что основная проблема местного населения заключается не в размере компенсации, как это пытается показать правительство, на кону более важные вопросы, исходящие из Конституции Эстонской Республики и Всеобщей декларации прав человека».
В пятницу после очередного раунда коалиционных переговоров представители Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии сообщили, что планируют изменить закон для скорейшего расширения полигона Нурсипалу.
Маарика Нийдумаа из MTÜ Meie Nursipalu отметила, что крайние меры и поспешность не подходят для мирного времени. «У нас не введено военное положение. Люди до сих пор стоят на защите своих домов, выступая против своего государства, которое хочет забрать и разрушить хутора, которые были возвращены и отстроены всего 25 лет назад», – заявила она.
«Мы не недооцениваем серьезность ситуации, но мы не можем допустить, чтобы недемократические методы оправдывались острой необходимостью защиты демократии, – добавила она. – Мы ждем от своего государства, что слова и действия людей, принимающих решения, и документы, лежащие в основе этих решений, будут в соответствии друг с другом».