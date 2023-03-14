На биржу выйдет эстонский бизнес-гигант, на котором сможет заработать каждый

Компания Infortar управляет очень разнообразным набором активов в сфере энергетики, судоходства и недвижимости. Она владеет большим количеством коммерческой недвижимости, крупнейшего пакета акций судоходной компании Tallink, является собственником Eesti Gaas AS. Всего в портфеле компании 48 дочерних предприятий.

Чистая прибыль Eesti Gaas AS составила в 2021 году 25,9 млн. евро; в 2020 году - 17,7 млн. евро, в 2019 году - 11 млн. евро.

«Infortar стала настолько большой компанией, что следующий логический шаг - выход на биржу. Расширение базы инвесторов и выход на биржу даст нам возможность еще быстрее расти, наращивать стоимость активов и находить дополнительное финансирование», - объяснил решение председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.

По словам Ханшмидта, инвестиционный портфель компании очень разнообразен, а основная часть доходов концерна поступает с зарубежных рынков. Энергетические, судоходные и риэлтерские компании, в которых участвует Infortar, имеют большой потенциал роста.

Теннисный центр Tallink в Ласнамяэ - один из объектов недвижимости Infortar. Фото: Tairo Lutter

«Мы планируем и дальше инвестировать в проекты в сфере энергетики и недвижимости, - говорит Ханшмидт. - У компании Tallink свои процессы принятия решений и, соответственно, также независимый от нас инвестиционный план».