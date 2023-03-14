На биржу выйдет эстонский бизнес-гигант, на котором сможет заработать каждый

Крупнейшая в Эстонии инвестиционная компания, активы которой стоят более миллиарда евро, планирует выйти на фондовую биржу и предложить инвесторам акции, которые гарантированно будут приносить прибыль.
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Компания Infortar управляет очень разнообразным набором активов в сфере энергетики, судоходства и недвижимости. Она владеет большим количеством коммерческой недвижимости, крупнейшего пакета акций судоходной компании Tallink, является собственником Eesti Gaas AS. Всего в портфеле компании 48 дочерних предприятий.
Чистая прибыль Eesti Gaas AS составила в 2021 году 25,9 млн. евро; в 2020 году - 17,7 млн. евро, в 2019 году - 11 млн. евро.
«Infortar стала настолько большой компанией, что следующий логический шаг - выход на биржу. Расширение базы инвесторов и выход на биржу даст нам возможность еще быстрее расти, наращивать стоимость активов и находить дополнительное финансирование», - объяснил решение председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.
По словам Ханшмидта, инвестиционный портфель компании очень разнообразен, а основная часть доходов концерна поступает с зарубежных рынков. Энергетические, судоходные и риэлтерские компании, в которых участвует Infortar, имеют большой потенциал роста.
«Мы планируем и дальше инвестировать в проекты в сфере энергетики и недвижимости, - говорит Ханшмидт. - У компании Tallink свои процессы принятия решений и, соответственно, также независимый от нас инвестиционный план».
Консультанты для будущего IPО уже выбраны, необходимые приготовления проделаны, но точные сроки пока не известны, так как они зависят от обстановки в мире. «Мы сами являемся инвесторами и хотим предложить частному инвестору уникальную акцию, которая будет гарантированно приносить дивиденды, будет залогом реального успеха и в будущем, и уже сегодня», - сказал Ханшмидт.
Infortar – крупнейшее в Эстонии инвестиционное предприятие
Объем баланса предприятия составляет 1,1 миллиарда евро
Собственный капитал - 569 миллионов евро.
Infortar работает в пяти странах.
Основными сферами деятельности компании являются энергетика, судоходство и недвижимость.
Концерн Infortar имеет в общей сложности 48 дочерних предприятий.
Infortar владеет:
40% акций AS Tallink Grupp
100% акций AS Eesti Gaas
большим количеством коммерческой недвижимости.
AS Eesti Gaas – крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания в балтийско-финском регионе.
Предприятие поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).
Eesti Gaas работает в Финляндии, Латвии, Литве и Польше под торговой маркой Elenger. В общей сложности концерн имеет 50 000 клиентов.
AS Tallink Grupp является ведущим концерном судоходства и морских перевозок на Балтийском море.
Акции Tallink котируются на биржах Nasdaq в Таллинне и Хельсинки.