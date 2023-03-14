Что происходит? Euribor удивил значительным падением

Так, шестимесячный Euribor, используемый в качестве основы для жилищных кредитов в Эстонии, снизился с 3,445% в пятницу до 3,375% в понедельник.

Также снизились и другие процентные ставки: трехмесячный Euribor снизился с 2,978% до 2,957%, а 12-месячный Euribor, являющийся основой для жилищных кредитов в Финляндии, – с 3,953% до 3,858%.

Как пишут СМИ, процентные ставки в настоящее время колеблются из-за краха SVB Bank в США.