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Что происходит? Euribor удивил значительным падением

rus.postimees.ee
Что происходит? Euribor удивил значительным падением
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Деньги.
Деньги. Фото: Sander Ilvest, Postimees

Euribor, основной показатель европейского межбанковского кредитования, неожиданно стал падать, пишет dv.ee.

Так, шестимесячный Euribor, используемый в качестве основы для жилищных кредитов в Эстонии, снизился с 3,445% в пятницу до 3,375% в понедельник.

Также снизились и другие процентные ставки: трехмесячный Euribor снизился с 2,978% до 2,957%, а 12-месячный Euribor, являющийся основой для жилищных кредитов в Финляндии, – с 3,953% до 3,858%.

Как пишут СМИ, процентные ставки в настоящее время колеблются из-за краха SVB Bank в США.

Во вторник, 14 марта, шестимесячный Euribor упал до 3,035%, снизившись на 0,34 процентных пункта по сравнению с понедельником.

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