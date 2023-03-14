Два гигантских айсберга плывут к британским владениям на юге Атлантики. Один размером с Лондон, второй еще больше

Гигантские глыбы откололись от шельфового ледника Бранта, неподалеку от станции Халли VI Британской антарктической службы (BAS). Постепенно они растают, расколются на мелкие куски и растворятся в океане, но этот процесс может занять десятилетия.

Станция Халли - сезонная, полярники покидают ее на зимний антарктический период, с мая по октябрь. Ученые сфотографировали один из гигантов в самолете, на котором они улетали после окончания рабочего сезона. Айсберг называется A81а и по площади сравним с Лондоном: 1550 кв. км и 1572 кв. км соответственно.

Карта местонахождения айсберга А76а. Фото: BBC

Другая команда исследователей проплыла вокруг его старшего брата, A76, который еще больше и сравним уже не с Лондоном, а с английским полуостровом Корнуолл: более 3000 кв. км против 3563 кв. км. Айсберг похож на Корнуолл не только площадью, но и по форме: он такой же узкий и длинный. Можно сказать, что он напоминает гигантскую гладильную доску, дрейфующую из антарктического моря Уэдделла в Южную Атлантику.

Британское Королевское научно-исследовательское судно «Дискавери» оказалось рядом с дрейфующим А76 и экипаж воспользовался случаем, чтобы тщательно осмотреть его со всех сторон. На борту находился профессор Герайнт Тарлинг из британского Университета Восточной Англии. Он сказал, что айсберг оказался у них прямо по курсу, и «Дискавери» понадобилось 24 часа, чтобы обойти его по кругу.