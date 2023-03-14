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Галерея ⟩ Пьяный водитель сел за руль грузовика: дело кончилось плохо

rus.postimees.ee
Пьяный водитель сел за руль грузовика: дело кончилось плохо
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Во вторник в 12 часов на кольцевой развязке Ильматсалу в Тарту произошло ДТП с участием грузовика.

Водитель грузовика направлялся из Тарту в Таллинн, но на круговом перекрестке не смог удержать машину на дороге и завалился на бок.

В результате ДТП кабина грузовика была настолько деформирована, что спасателям пришлось использовать резак по металлу, чтобы вытащить водителя из кабины. Водитель, 63-летний мужчина, получил травму головы и был доставлен на машине скорой помощи в больницу.

Однако на месте выяснилось, что водитель грузовика находился в достаточно сильном алкогольном опьянении, поэтому после визита в больницу полиция отвезет его протрезветь.

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