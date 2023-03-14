Галерея ⟩ Пьяный водитель сел за руль грузовика: дело кончилось плохо

Водитель грузовика направлялся из Тарту в Таллинн, но на круговом перекрестке не смог удержать машину на дороге и завалился на бок.

В результате ДТП кабина грузовика была настолько деформирована, что спасателям пришлось использовать резак по металлу, чтобы вытащить водителя из кабины. Водитель, 63-летний мужчина, получил травму головы и был доставлен на машине скорой помощи в больницу.