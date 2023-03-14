Галерея ⟩ Пьяный водитель сел за руль грузовика: дело кончилось плохо
Пьяный водитель сел за руль грузовика: дело кончилось плохо
Водитель грузовика направлялся из Тарту в Таллинн, но на круговом перекрестке не смог удержать машину на дороге и завалился на бок.
В результате ДТП кабина грузовика была настолько деформирована, что спасателям пришлось использовать резак по металлу, чтобы вытащить водителя из кабины. Водитель, 63-летний мужчина, получил травму головы и был доставлен на машине скорой помощи в больницу.
Однако на месте выяснилось, что водитель грузовика находился в достаточно сильном алкогольном опьянении, поэтому после визита в больницу полиция отвезет его протрезветь.
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