Полиция расследует несчастный случай в пярнуском аквацентре

В прошлую субботу спутница 27-летнего мужчины столкнула его в четырехметровый бассейн для ныряния в водном центре Tervise Paradiis: в том месте, откуда прыгать не положено. Мужчина сразу же погрузился под воду, а его друзья несколько минут спокойно общались у бассейна. Потом они отправились в воду, пишет Elu24.

«Некоторое время они плавали практически над утонувшим другом и, очевидно, не могли понять, шутка ли это с его стороны или он действительно попал в беду. К тому времени, когда друзья начали подавать жесты инструктору-спасателю, который находился рядом с бассейном, с момента утопления прошло несколько минут», - сказал Elu24 Яан Ратник, член правления Tervise Spa Group.

Пострадавший находился под водой более пяти минут. По данным полиции, его реанимировали на месте, после чего скорая помощь доставила его в больницу.

Согласно описанию Ратника, дежурному инструктору пришлось несколько раз нырять, чтобы вытащить пострадавшего из бассейна. Наконец, ему это удалось с помощью посетителей. Они сразу же оказали первую помощь: сначала положили потерпевшего на бок, выкачав из него воду, а затем делали искусственное дыхание до тех пор, пока за реанимацию не взялась скорая помощь.

По словам Ратника, скорая помощь прибыла к пострадавшему менее чем через 15 минут после того, как его столкнули в воду.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Пярнуский водный центр Tervise Paradiis. Фото: Mailiis Ollino