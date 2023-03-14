Центр надзора за дорожным движением в сотрудничестве с МуПо провели на улицах столицы совместный рейд, в рамках которого забывчивым водителям напомнили элементарные правила дорожного движения.
Так можно ли парковаться на тротуаре? Полиция внесла ясность
Основное внимание уделялось правилам парковки/остановки. Некоторые водители трактовали Закон о дорожном движении таким образом, что, если очень хочется, то можно. Сотрудники полиции и МуПо нагрянули с проверками на Нарвское и пярнуское шоссе, а также побывали в окрестностях Таллиннского технического университета.
Прежде всего полицейские напомнили, что парковка (стоянка) на тротуарах с частичным или полным заездом на них возможна в местах, где это разрешено соответствующим средством организации дорожного движения (дорожный знак, разметка), при этом на дальней от проезжей части стороне тротуара должна быть оставлена свободная полоса для прохода пешеходов шириной не менее 1,5 метра.
Согласно ЗоДД, запрещено останавливаться на пешеходных переходах, в местах пересечения велосипедной или велосипедно-пешеходной дорожки с проезжей частью и ближе пяти метров перед указанными местами, а в случае остановки на левой стороне дороги с двусторонним движением – на расстоянии менее пяти метров после них, а также на велосипедных полосах.
Важно также помнить, что водитель может остановить транспортное средство на тротуаре также для загрузки или разгрузки груза. При этом важно помнить, что сделать это можно на расстоянии не менее 15 метров от места остановки общественного транспорта, при этом должна быть оставлена свободная полоса для прохода пешеходов шириной не менее 1,5 метра.
Стражи правопорядка заодно напомнили, что остановка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время, необходимое для посадки или высадки пассажиров, либо для загрузки или разгрузки транспортного средства.
Видимо, на случай, если кто-то решит упрекнуть полицию в том, что они сами нарушают закон, Центр надзора за дорожным движением напомнил, что, согласно части 11 статьи 45 Закона о дорожном движении, движение транспортных средств специальных служб по тротуарам, велосипедным полосам, велосипедным и велосипедно-пешеходным дорожкам, а также по островкам безопасности и разделительным полосам, а также остановка и стоянка в тех местах, где остановка и стоянка запрещены, разрешается только при выполнении ими рабочих заданий, если выполнение таких заданий с проезжей части не представляется возможным.
В результате рейда около 40 водителей смогли дать объяснение своему поведению, а в случае транспортных средств, с водителем которых полиция не могла связаться, МуПо выписала штрафы, которые помогут освежить в памяти элементарные правила.
«При остановке/парковке транспортного средства задумайтесь, соответствуют ли ваши желания правилам дорожного движения, чтобы своими действиями не подвергать опасности менее защищенных участников дорожного движения», – резюмировали полицейские.