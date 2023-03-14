Так можно ли парковаться на тротуаре? Полиция внесла ясность

Основное внимание уделялось правилам парковки/остановки. Некоторые водители трактовали Закон о дорожном движении таким образом, что, если очень хочется, то можно. Сотрудники полиции и МуПо нагрянули с проверками на Нарвское и пярнуское шоссе, а также побывали в окрестностях Таллиннского технического университета.

Прежде всего полицейские напомнили, что парковка (стоянка) на тротуарах с частичным или полным заездом на них возможна в местах, где это разрешено соответствующим средством организации дорожного движения (дорожный знак, разметка), при этом на дальней от проезжей части стороне тротуара должна быть оставлена свободная полоса для прохода пешеходов шириной не менее 1,5 метра.

Согласно ЗоДД, запрещено останавливаться на пешеходных переходах, в местах пересечения велосипедной или велосипедно-пешеходной дорожки с проезжей частью и ближе пяти метров перед указанными местами, а в случае остановки на левой стороне дороги с двусторонним движением – на расстоянии менее пяти метров после них, а также на велосипедных полосах.

Важно также помнить, что водитель может остановить транспортное средство на тротуаре также для загрузки или разгрузки груза. При этом важно помнить, что сделать это можно на расстоянии не менее 15 метров от места остановки общественного транспорта, при этом должна быть оставлена свободная полоса для прохода пешеходов шириной не менее 1,5 метра.