СМИ: тело бывшего лыжника на самом деле нашли несколько месяцев назад

Федерация лыжного спорта Чехии сообщила на прошлой неделе о смерти Гайека. Сообщение было коротким, но на самом деле, семья лыжника объявила мужчину пропавшим в октябре прошлого года.

Чешский портал Blesk сообщает, что мужчина, отправившийся в сентябре на отдых в Малайзию, предположительно, пропал в конце того же месяца, когда оказался в шторм на море. 30 сентября нашли его тело, но оно несколько месяцев пролежало в морге, поскольку долгое время было невозможно идентифицировать его личность.

По словам Якуба Янда, бывшего товарища Гайека по сборной, погибший очень любил Малайзию и, вероятно, отправился туда отдыхать, потому что ситуация дома стала сложной. Иногда Гайек руководил женской сборной по прыжкам с трамплина и имел отношения с одной из своих подопечных.

Когда об этом узнала жена Гайека, то развелась с ним.

«Вероятно, тогда он и решил поехать отдохнуть, потому что последний год или, по крайней мере, последние шесть месяцев не шли так, как он ожидал», — передает Blesk комментарий Янды для пргограммы CNN Prima News.

Пик карьеры Гайека был более чем десять лет назад. Но за все это время он ни разу не входил в первую тройку спортсменов в серии Кубка мира, но дважды занимал четвертое место.