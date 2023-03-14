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Это не шутка! ⟩ Денежный дождь: студентам раздадут 4000 евро наличными

Эйли Арула
, журналист
Денежный дождь: студентам раздадут 4000 евро наличными
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Главное здание Тартуского университета.
Главное здание Тартуского университета. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

В среду, 15 марта, студенческое представительство Тартуского университета перед главным зданием раздаст студентам 4000 евро наличными. Это не шутка! Деньги будут распределены между студентами университета по 20 евро в одни руки. Те, кто хочет получить деньги, должны показать студенческий билет.

Недавно студенческому представительству Тартуского университета была присуждена награда университета за общественное деяние 2022 года, которая сопровождалась денежной премией в размере 4000 евро. Поскольку миссия студенческого представительства - отстаивать интересы и благополучие студентов, а тяжелое экономическое положение студентов нашло поддержку со стороны государства, студенческим представительством было принято решение отдать призовые деньги студентам.

Один из инициаторов кампании, заместитель председателя студенческого представительства Ханна Бритт Соотс объяснила, что призовые деньги были присуждены им, поскольку они с помощью кампании обратили внимание на бедственное финансовое положение студентов. «Поэтому совершенно логично, что если мы получили деньги за такую кампанию, эти деньги должны принадлежать студентам», - сказала она.

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