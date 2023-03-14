В среду, 15 марта, студенческое представительство Тартуского университета перед главным зданием раздаст студентам 4000 евро наличными. Это не шутка! Деньги будут распределены между студентами университета по 20 евро в одни руки. Те, кто хочет получить деньги, должны показать студенческий билет.
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Это не шутка! ⟩ Денежный дождь: студентам раздадут 4000 евро наличными
Денежный дождь: студентам раздадут 4000 евро наличными
Недавно студенческому представительству Тартуского университета была присуждена награда университета за общественное деяние 2022 года, которая сопровождалась денежной премией в размере 4000 евро. Поскольку миссия студенческого представительства - отстаивать интересы и благополучие студентов, а тяжелое экономическое положение студентов нашло поддержку со стороны государства, студенческим представительством было принято решение отдать призовые деньги студентам.
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