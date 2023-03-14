Это не шутка! ⟩ Денежный дождь: студентам раздадут 4000 евро наличными

Недавно студенческому представительству Тартуского университета была присуждена награда университета за общественное деяние 2022 года, которая сопровождалась денежной премией в размере 4000 евро. Поскольку миссия студенческого представительства - отстаивать интересы и благополучие студентов, а тяжелое экономическое положение студентов нашло поддержку со стороны государства, студенческим представительством было принято решение отдать призовые деньги студентам.

Один из инициаторов кампании, заместитель председателя студенческого представительства Ханна Бритт Соотс объяснила, что призовые деньги были присуждены им, поскольку они с помощью кампании обратили внимание на бедственное финансовое положение студентов. «Поэтому совершенно логично, что если мы получили деньги за такую кампанию, эти деньги должны принадлежать студентам», - сказала она.