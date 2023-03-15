«На кухне» феминистка Яна Левитина: приблизилась ли Эстония к гендерному равноправию после выборов 5 марта?

- Аналитики портала «Феминистериум» считают, что избиратель не выразил поддержку политике Kinder, Küche, Kirche, и поэтому есть надежда, что эстонских женщин не затронет логика, согласно которой для сокращения разрыва в заработной плате мужчин и женщин последних следует просто убрать с рынка труда. Надежда есть, но сохраняется ли опасность такого развития событий? Можно ли надеться, что новое правительство будет стараться добиться сокращения «гендерного разрыва» в зарплатах без таких фокусов?

- Партия «Ээсти 200» призывала перед к выборами к тому, чтобы сделать государственное финансирование партий зависимым от представленности женщин в парламентских фракциях, что могло бы побудить партии с большим желанием продвигать женщин вверх по избирательным спискам. Хорошая ли это идея, есть ли у нее шансы на претворение в жизнь?

- Директор эстонских судов прислал женскому коллективу Харьюского уездного суда по случаю 8 марта открытку с изображением большого пениса. О чем говорят такие инциденты? Это странная неадекватность одного человека, или же в какой-то степени таким поступком отражаются довольно типичные модели поведения, присущие трудовым коллективам в Эстонии, просто не все такие случаи попадают в СМИ? Можно ли надеяться, что к подобному поведению в ближайшие годы в Эстонии выработается «нулевая толерантность»?