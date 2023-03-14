Эстонка в Париже: это ужасно, все утопает в мусоре!

«Здесь уже несколько месяцев идут всевозможные забастовки, и это не очень удобно. Например, если вы хотите уехать из столицы, вам придется проделать много предварительной работы, чтобы выяснить, что будет работать в этот день, а что нет», - объясняет Пирет, но добавляет, что уже привыкла к этому, и худшее позади.