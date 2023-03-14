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Эстонка в Париже: это ужасно, все утопает в мусоре!

, Редактор портала Kodu
Эстонка в Париже: это ужасно, все утопает в мусоре!
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Вид на Эйфелеву башню с кучей мусора.
Вид на Эйфелеву башню с кучей мусора. Фото: TERESA SUAREZ

Пирет, живущая в Париже, сообщила Postimees, что улицы французской столицы утопают в мусоре.

«Здесь уже несколько месяцев идут всевозможные забастовки, и это не очень удобно. Например, если вы хотите уехать из столицы, вам придется проделать много предварительной работы, чтобы выяснить, что будет работать в этот день, а что нет», - объясняет Пирет, но добавляет, что уже привыкла к этому, и худшее позади.

Кучи мусора на улицах Парижа.
Кучи мусора на улицах Парижа. Фото: Erakogu
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