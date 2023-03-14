По данным Департамента здоровья, с начала этого года бактериями легионеллы заразились четыре человека. Для сравнения, в прошлом году было зарегистрировано 13 зараженных.
Опасная бактерия ⟩ В Эстонии легионеллезом заразились четыре человека
В начавшемся году уже каждый месяц кто-то заражался легионеллезом, и самый молодой - 53-летний мужчина из Таллинна. Зараженные зарегистрированы также в Тарту и Ляэнемаа: 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 74-летняя женщина.
«Обычно рост случаев заражения бывает летом», - сказала советник отдела инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Донченко, добавив, что заболевание часто может быть связано с посещением других стран. Она пояснила, что бактерии вдыхаются человеком в виде водного аэрозоля.
Руководитель по коммуникации департамента Имре Каас сказал, что если, образно говоря, в водопроводной трассе скрывается несколько бактерий, а корень проблемы - в душевой лейке, число бактерий со временем может вырасти до нескольких тысяч. «В одном учреждении пробы берутся из разных насадок одной и той же трассы, и содержание бактерий в них разное», - пояснил он, приведя пример, что в душевом уголке, где используется только очень холодная вода, содержание бактерий может быть ниже.
По данным Департамента здоровья, бактерия легионелла в развитых странах является причиной 2-16 процентов пневмоний. «Симптомами легионеллезной пневмонии являются высокая температура, сухой кашель, головная и мышечная боль, одышка, боль в груди. Реже встречается также диарея», - указано в заключении.
В департаменте подчеркивают, что эта бактерия не представляет угрозы для здорового человека и невозможно заразиться при проглатывании воды.
Группы риска заражения легионеллезом:
- люди старше 50 лет;
- люди с иммунодефицитом;
- люди сахарным диабетом;
- люди с хроническими заболеваниями легких и почек;
- люди со злокачественными опухолями;
- курильщики.
Течение заболевания может быть тяжелым и привести к летальному исходу примерно в 15 процентах случаев.
Источник: Департамент здоровья
«Тогда как можно предотвратить заболевание? Поскольку мы знаем, что легионелла - широко распространяющаяся бактерия во внешней среде, свести ее к нулю относительно сложно», - сказала Донченко. Однако если человек заражается, Департамент здоровья проводит эпидемиологическое исследование, чтобы выяснить обстоятельства заражения.
Как известно, бактерия была обнаружена в двух спа-центрах, в том числе в тартуском V Spa, который до сих пор закрыт. Департамент не видит способа быстрее проверять пробы: ПЦР-тесты, на которые ссылаются в других частях мира, дают результат присутствия бактерий, но не дают ответа, живы ли еще бактерии или способны ли они к размножению.