Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в среду вырастет по сравнению со вторником на 45,8 процента, до 112,14 евро за мегаватт-час.
В среду биржевое электричество подорожает почти в два раза
В среду биржевое электричество подорожает почти в два раза
Самой высокой – 199,30 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером, с 20 до 21 часа, а самой низкой - от полуночи до часу в ночь на четверг - 72,91 евро за мегаватт-час.
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