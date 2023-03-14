Союз тенниса Эстонии отказался проводить в этом году международный женский турнир под эгидой WTA, который впервые в истории страны осенью 2022 года прошел в Таллинне, сообщает Rus.Err.
Турнир WTA в Таллинне в этом году не состоится
Турнир WTA в Таллинне в этом году не состоится
Как рассказал генеральный секретарь Союза тенниса Эстонии Аллар Хинт, причина заключается в отсутствии необходимой поддержки со стороны государства.
«Мы не можем брать на себя риски без поддержки государства. Мы довольно маленькая организация, которая в первую очередь занимается развитием спорта, а брать на себя финансовые риски для нас было бы слишком смело», - сказал Хинт.
По его словам, для проведения такого турнира необходима финансовая поддержка трех сторон: частного сектора, местного самоуправления и государства.