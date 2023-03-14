Вт, 14.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Турнир WTA в Таллинне в этом году не состоится

rus.postimees.ee
Турнир WTA в Таллинне в этом году не состоится
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Кайя Канепи и Анетт Контавейт на турнире Tallinn Open.
Кайя Канепи и Анетт Контавейт на турнире Tallinn Open. Фото: Tairo Lutter

Союз тенниса Эстонии отказался проводить в этом году международный женский турнир под эгидой WTA, который впервые в истории страны осенью 2022 года прошел в Таллинне, сообщает Rus.Err.

Как рассказал генеральный секретарь Союза тенниса Эстонии Аллар Хинт, причина заключается в отсутствии необходимой поддержки со стороны государства.

«Мы не можем брать на себя риски без поддержки государства. Мы довольно маленькая организация, которая в первую очередь занимается развитием спорта, а брать на себя финансовые риски для нас было бы слишком смело», - сказал Хинт.

По его словам, для проведения такого турнира необходима финансовая поддержка трех сторон: частного сектора, местного самоуправления и государства.

Ключевые слова
Наверх