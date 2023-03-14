Госсуд сегодня оставил без изменений оправдательный приговор известному врачу Матти Майметсу по обвинению в нарушении ограничения на деятельность, которое было связано с его работой в комиссии, координирующей закупку антиретровирусных препаратов.
Невиновен ⟩ Госсуд окончательно оправдал известного эстонского врача
Прокуратура обвиняла Майметса в нарушении ограничения на деятельность, поскольку он входил в состав созданной по приказу министра здоровья и труда комиссии, связанной с закупкой антиретровирусных препаратов, но одновременно на основании договоров работал и в компаниях, которые производили эти препараты, и получал от них плату.
Задачей этой комиссии было участие в составлении плана закупок лекарств и внесение предложений по планированию использования лекарственных средств и организации лечения. По сути комиссия участвовала в подготовке государственных закупок лекарств.
Уездный и окружной суды оправдали Майметса, поскольку, по их мнению, как член комиссии в глазах закона он не являлся должностным лицом. По мнению судов, участие в работе комиссии не влекло за собой обязательств для ее членов, и это был лишь консультационный орган, не принимающий обязательных для исполнения решений.
Криминальная коллегия Госсуда согласилась с оправдательным приговором в отношении Майметса, но изменила обоснования.
По мнению коллегии, член комиссии, созданной на основании приказа министра, все же может считаться должностным лицом. В то же время Госсуд обратил внимание на то, что в ходе разбирательства не подвергалось сомнению утверждение Майметса, что он не знал о приказе. Поскольку Майметс не знал о приказе и не должен был знать о нем, приказ не мог распространяться на него или повлечь за собой правовые последствия для него. Майметс был членом комиссии на основании трудового договора, который Министерство социальных дел подписало с Эстонским обществом инфекционистов.
При обвинении Майметса прокуратура сосредоточилась именно на приказе министра. Таким образом, суды не имели возможности оценить, не выходя за рамки обвинения, могло ли служебное положение Майметса вытекать из договоров, заключенных между министерством и обществом, и между обществом и Майметсом.