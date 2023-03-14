Невиновен ⟩ Госсуд окончательно оправдал известного эстонского врача

Прокуратура обвиняла Майметса в нарушении ограничения на деятельность, поскольку он входил в состав созданной по приказу министра здоровья и труда комиссии, связанной с закупкой антиретровирусных препаратов, но одновременно на основании договоров работал и в компаниях, которые производили эти препараты, и получал от них плату.

Задачей этой комиссии было участие в составлении плана закупок лекарств и внесение предложений по планированию использования лекарственных средств и организации лечения. По сути комиссия участвовала в подготовке государственных закупок лекарств.

Уездный и окружной суды оправдали Майметса, поскольку, по их мнению, как член комиссии в глазах закона он не являлся должностным лицом. По мнению судов, участие в работе комиссии не влекло за собой обязательств для ее членов, и это был лишь консультационный орган, не принимающий обязательных для исполнения решений.

Криминальная коллегия Госсуда согласилась с оправдательным приговором в отношении Майметса, но изменила обоснования.

По мнению коллегии, член комиссии, созданной на основании приказа министра, все же может считаться должностным лицом. В то же время Госсуд обратил внимание на то, что в ходе разбирательства не подвергалось сомнению утверждение Майметса, что он не знал о приказе. Поскольку Майметс не знал о приказе и не должен был знать о нем, приказ не мог распространяться на него или повлечь за собой правовые последствия для него. Майметс был членом комиссии на основании трудового договора, который Министерство социальных дел подписало с Эстонским обществом инфекционистов.