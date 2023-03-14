Тушите свет ⟩ Европарламент проголосовал за закон о принудительной реновации

Сегодня, 14 марта, депутаты Европарламента проголосовали за директиву об энергоэффективности зданий. Голоса разделились следующим образом: 343 голоса «за», 216 голосов «против» и 76 воздержавшихся.

Таким образом зеленый свет получила директива, целью которой является ускорение достижения энергоэффективности зданий в Европе.

Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут уточнила, что решение Европарламента является не окончательным решением, а мнением парламента. Переговоры по директиве сейчас продолжаются на европейском уровне для поиска компромисса.

Директива предусматривает, что к 2028 году все новые здания должны быть зданиями с нулевым энергопотреблением, а общественные здания должны достичь этой цели к 2026 году.

К 2030 году жилые дома должны иметь энергетический класс не ниже Е. К 2033 году требования будут повышены до энергетического класса D. Тем временем шкала энергетических классов простирается от А до G, а здания энергетического класса G могут составлять в стране лишь 15 процентов.

Согласно директиве, сами государства-члены должны посмотреть, как они могут выполнить требования, и в общих словах указывается, что должны быть предусмотрены меры поддержки для более бедных владельцев собственности.

Исключения предусмотрены для памятников, зданий культурного значения, церквей и временных жилых построек. Кроме того, может избежать требования энергоэффективности государственный наемный дом, где стоимость повышения арендной платы перевесит энергоэффективность, полученную в результате реновации.