Вт, 14.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

POSTIMEES НА ДОНБАССЕ ⟩ Из России одновременно прилетают СМС от внуков и снаряды

Postimees посетил жителей Донецкой области, которые уже год живут в подвале
Яанус Пийрсалу Дмитрий Котюх
Из России одновременно прилетают СМС от внуков и снаряды
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
У Юрия, который уже почти год живет в подвале в городе Великая Новоселка, слезы наворачиваются на глаза, когда он думает о своих внуках, живущих в России.
У Юрия, который уже почти год живет в подвале в городе Великая Новоселка, слезы наворачиваются на глаза, когда он думает о своих внуках, живущих в России. Фото: Dmitri Kotjuh

У 74-летнего Юрия на глаза наворачиваются слезы , когда он думает о своих живущих в России внуках, которых он не видел с 2014 года. При этом из-за постоянных обстрелов российской армии он вот уже год вынужден жить в подвале.

«Мы так устали от этого», – говорит Юрий, и его голос срывается, глаза наполняются слезами. Только что он совершенно спокойно разговаривал со мной и обсуждал, кто виноват в войне. «Мы с женой хотим к нашему сыну, нашим внукам» – грустит он.

Юрий нежно усадил любимую Елену к себе на колени, когда они начали давать интервью. Рядом с ними сидит их сосед по подвалу. На заднем плане видны спальные места обитателей подвала.
Юрий нежно усадил любимую Елену к себе на колени, когда они начали давать интервью. Рядом с ними сидит их сосед по подвалу. На заднем плане видны спальные места обитателей подвала. Фото: Дмитрий Котюх
Ключевые слова
Наверх