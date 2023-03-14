Вчера, 14 марта, в 7.36 утра в Реола в волости Камбья произошло ДТП: десятилетний ребенок был сбит автомобилем, водитель которого не остановился и скрылся с места происшествия. Мальчика с легкими травмами вместе с матерью доставили в Клинику Тартуского университета.
Машина сбила ребенка на островке безопасности: водитель скрылся с места ДТП
ДТП произошло в Реола в Тартумаа, где из-за затормозившего впереди автомобиля 60-летняя женщина за рулем Toyota Corolla повернула налево и на островке безопасности сбила десятилетнего мальчика, который ждал возможности перейти дорогу.
Однако после аварии водитель Toyota не остановился и скрылся с места происшествия, так и не выяснив, что случилось с ребенком и нужна ли ему помощь.
По счастливой случайности мимо места аварии проезжал работник Лыунаской префектуры, который поспешил к ребенку. Он убедился, что у ребенка нет опасных для жизни травм, позвал на помощь и забрал шокированного ребенка в свою машину, чтобы в тепле дождаться прибытия медиков. При этом сотрудник префектуры получил от ребенка номер телефона матери и сообщил ей о случившемся.
«Сотрудник успокоил и ребенка и его родителя и подтвердил, что авария была пугающей, но чудесным образом с мальчиком в целом все в порядке», - описала аварию, которая благополучно закончилась, пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.
Медики, прибывшие на место аварии, также подтвердили, что ребенку повезло. «Его доставили в травмпункт, чтобы зафиксировать травмы, но, к счастью, он не получил серьезных травм, и после оказания первой помощи ему разрешили отправиться на домашнее лечение», - продолжила Кейск.
Полиция установила машину и ее водителя, проверила трезвость водителя и водительские права - женщина была трезвой, права у нее есть, шины соответствовали требованиям. Полиция начала производство для выяснения деталей происшествия, водителя вызвали в отделение полиции для дачи объяснений.