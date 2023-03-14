Машина сбила ребенка на островке безопасности: водитель скрылся с места ДТП

ДТП произошло в Реола в Тартумаа, где из-за затормозившего впереди автомобиля 60-летняя женщина за рулем Toyota Corolla повернула налево и на островке безопасности сбила десятилетнего мальчика, который ждал возможности перейти дорогу.

Однако после аварии водитель Toyota не остановился и скрылся с места происшествия, так и не выяснив, что случилось с ребенком и нужна ли ему помощь.

По счастливой случайности мимо места аварии проезжал работник Лыунаской префектуры, который поспешил к ребенку. Он убедился, что у ребенка нет опасных для жизни травм, позвал на помощь и забрал шокированного ребенка в свою машину, чтобы в тепле дождаться прибытия медиков. При этом сотрудник префектуры получил от ребенка номер телефона матери и сообщил ей о случившемся.

«Сотрудник успокоил и ребенка и его родителя и подтвердил, что авария была пугающей, но чудесным образом с мальчиком в целом все в порядке», - описала аварию, которая благополучно закончилась, пресс-секретарь полиции Рагне Кейск.

Медики, прибывшие на место аварии, также подтвердили, что ребенку повезло. «Его доставили в травмпункт, чтобы зафиксировать травмы, но, к счастью, он не получил серьезных травм, и после оказания первой помощи ему разрешили отправиться на домашнее лечение», - продолжила Кейск.