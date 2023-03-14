Россия начала вербовать женщин из тюрем, чтобы компенсировать потери, понесенные в Украине. Об этом заявили как украинские официальные лица, так и независимая Российская ассоциация мониторинга тюрем.
Для подписчиков
Россия вербует на войну женщин-заключенных
Россия вербует на войну женщин-заключенных
«На прошлой неделе поезд со спальными вагонами, предназначенными для перевозки заключенных, двигался в сторону Донецкой области. В одном из вагонов находились женщины-заключенные», - говорится в опубликованном накануне обзоре Минобороны Украины.
Ключевые слова