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Россия вербует на войну женщин-заключенных

Postimees
Россия вербует на войну женщин-заключенных
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Российская женская исправительная колония ИК-2.
Российская женская исправительная колония ИК-2. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Scanpix

Россия начала вербовать женщин из тюрем, чтобы компенсировать потери, понесенные в Украине. Об этом заявили как украинские официальные лица, так и независимая Российская ассоциация мониторинга тюрем.

«На прошлой неделе поезд со спальными вагонами, предназначенными для перевозки заключенных, двигался в сторону Донецкой области. В одном из вагонов находились женщины-заключенные», - говорится в опубликованном накануне обзоре Минобороны Украины.

Ольга Романова, соучредитель российской ассоциации защиты прав заключенных «Россия за решеткой», подтвердила заявление министерства независимому изданию iStories.

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