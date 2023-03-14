Избранный от центристов в Рийгикогу бывший журналист собирает подписи против э-голосования

«Предлагаем Рийгикогу запустить механизм удаления данного вида волеизъявления из имеющейся системы выборов, как не отвечающего основным принципам демократического государства (отсутствует прозрачность и контроль за возможными нарушениями и манипуляциями), а самое главное, не соответствующего Конституции Эстонской Республики», - говорится в тексте петиции.

Подчеркивается, что в других странах от э-голосования отказались. «В мире уже проходили эксперименты с дистанционным электронным голосованием. Почти везде этот механизм был признан рискованным и потенциально уязвимым, от его использования отказались даже в США и странах Европы, где избирательная система традиционно работает без нарушений. Сегодня эта технология применяется только в Эстонии», - гласит петиция.

По словам Чаплыгина и Култаева, один из основных недостатков электронного голосования - отсутствие механизма контроля со стороны общества и наблюдательского сообщества.

«Все это открывает возможность техническим ошибкам и дает простор для манипуляции голосами, цена которым – демократические завоевания нашего государства», - утверждают авторы инициативы.

В одной лодке с EKRE

Уже много лет главным противником э-голосования выступает Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Представители партии неоднократно обвиняли э-голосование в манипулировании голосами избирателей, что, по их мнению, может влиять и на результаты выборов.

В партии считают, что голосовать на всех выборах следует только классическим путем, при помощи бумажных бюллетеней.

И в этом году сразу после выборов в Рийгикогу EKRE обратилась в Госсуд с ходатайством признать недействительными результаты электронного голосования.