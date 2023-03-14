Прошедший в Рийгикогу по списку Центристской партии бывший главред «Столицы» Александр Чаплыгин и бывший муниципальный политик Олег Култаев создали петицию, в которой выступили против электронного голосования на выборах.
Избранный от центристов в Рийгикогу бывший журналист собирает подписи против э-голосования
«Предлагаем Рийгикогу запустить механизм удаления данного вида волеизъявления из имеющейся системы выборов, как не отвечающего основным принципам демократического государства (отсутствует прозрачность и контроль за возможными нарушениями и манипуляциями), а самое главное, не соответствующего Конституции Эстонской Республики», - говорится в тексте петиции.
Подчеркивается, что в других странах от э-голосования отказались. «В мире уже проходили эксперименты с дистанционным электронным голосованием. Почти везде этот механизм был признан рискованным и потенциально уязвимым, от его использования отказались даже в США и странах Европы, где избирательная система традиционно работает без нарушений. Сегодня эта технология применяется только в Эстонии», - гласит петиция.
По словам Чаплыгина и Култаева, один из основных недостатков электронного голосования - отсутствие механизма контроля со стороны общества и наблюдательского сообщества.
«Все это открывает возможность техническим ошибкам и дает простор для манипуляции голосами, цена которым – демократические завоевания нашего государства», - утверждают авторы инициативы.
В одной лодке с EKRE
Уже много лет главным противником э-голосования выступает Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Представители партии неоднократно обвиняли э-голосование в манипулировании голосами избирателей, что, по их мнению, может влиять и на результаты выборов.
В партии считают, что голосовать на всех выборах следует только классическим путем, при помощи бумажных бюллетеней.
И в этом году сразу после выборов в Рийгикогу EKRE обратилась в Госсуд с ходатайством признать недействительными результаты электронного голосования.
Э-голосование - безопасно и надежно?
В Республиканской избирательной комиссии и Государственной службе по организации выборов объяснили, что Эстония решила начать использовать электронное голосование для того, чтобы сделать участие в выборах более удобным, поскольку голосовать можно в любом месте и в любое время. Это решение стало возможным благодаря наличию технической базы и готовности населения.
По заверениям избиркома, электронное голосование используется только в Эстонии, поскольку в основе системы голосования в нашей стране лежит тот факт, что ID-карта является официальным удостоверением личности более десяти лет. В большинстве стран попросту отсутствует столь широко используемая система электронной идентификации и верификации. Помимо технических возможностей необходимы законодательная база и политическая воля.
Почему другие страны отказались от проектов э-голосования? «Причин было много - не все технические вопросы решены. Зачастую отсутствует инфраструктура, налаженная в Эстонии (e-ID, электронный учет избирателей), или же соответствующее решение было принято на политическом уровне», - говорится в пояснении избиркома.
В большинстве стран попросту отсутствует столь широко используемая система электронной идентификации и верификации
Но в отношении э-выборов звучали и негативные отзывы, например, с критикой выступили в ОБСЕ. Организаторы выборов в Эстонии заверяют, что очень серьезно относятся к рекомендациям международных экспертов: «ОБСЕ провела две полномасштабных наблюдательных миссии, направленных на проверку электронного голосования. В результате был сделан ряд предложений по дополнению системы, но ни в одном случае не было указано, что система не является безопасной. Поскольку на международном уровне решение Эстонии не всегда можно сравнить с системами других государств, критика экспертов зачастую основывается на вопросах, уже решенных в Эстонии».
Избирком отвечает на самые распространенные вопросы
- Как можно убедиться, что собранные электронные голоса будут посчитаны правильно, и результат голосования – верный?
- Правильную работу системы могут проверить аудитор данных и каждый наблюдатель, прошедший соответствующее обучение.
В рамках аудита данных с помощью математических средств проверяется число собранных голосов и соответствие идущих на подсчет голосов подсчитанных. Таким образом можно убедиться в корректности работы процесса.
- Дает ли электронное голосование преимущество определенным партиям?
- Ученые Тартуского университета Кристьян Вассиль и Михкель Солвак в своей научной работе пришли к выводу, что электронное голосование не дает преимущество конкретным партиям. Говоря точнее, ни одна партия не получает преимущество благодаря электронному голосованию лишь потому, что часть ее избирателей поменяла способ голосования. С большой долей вероятности они проголосовали бы за эту партию и в случае, если бы у них не было возможности проголосовать электронно. Поскольку такая возможность имеется, они ею пользуются.
- В чем заключается польза применения электронного голосования для избирателей или общества?
- Электронное голосование – это удобный способ принять участие в выборах и высказать свое мнение о происходящем в обществе. Кроме того, в выборах могут принять участие все лица, которые в это время путешествуют или находятся за рубежом. Например, на выборах в Рийгикогу в 2015 году электронные голоса поступили из 116 других стран. Электронное голосование также позволяет сократить расходы. Это, в первую очередь, касается не расходов на организацию выборов, а времени и средств избирателей. Например, по данным исследования выборов в парламент 2011 года, экономия в общей сложности составила более половины миллиона евро.
Источник:www.valimised.ee
Может ли электронное голосование быть безопасным, если в мире были «взломаны» другие выборы (США, Нидерланды)? В обоих случаях речь шла все-таки не о взломе системы голосования. В одном случае произошел взлом серверов электронной почты. Во втором - произошел программный сбой при передаче голосов в системе.
В избиркоме заверяют, что безопасность электронного голосования в Эстонии во многом обеспечивает тот факт, что необходимая для работы системы инфраструктура - карты, считыватели, программное обеспечение - создается не специально на время выборов, а используется ежедневно для работы, в банковской сфере и т.п.
«Если бы в "электронном быту" Эстонии были выявлены технические уязвимости, это давно бы обрушило банковскую систему, не говоря уже о работе государства в целом - у нас просто не хватит физических пунктов обслуживания. Электронное голосование в Эстонии – всего лишь одна из многих государственных электронных услуг. Поэтому мы можем предположить, что возможные технические ошибки будут выявлены в ходе повседневного использования. Электронное голосование таковым, безусловно, не является. Таким образом, мы можем быть уверены, что изменение текущей ситуации на выборах мониторится и отмечается», - утверждают в избиркоме.
Статистика э-голосования на выборах в Рийгикогу в 2023 году
- Всего электронно был отдан 312 181 голос.
- Больше всего э-голосов набрала Партия реформ - 130 072 голоса.
- На втором месте по количеству э-голосов - «Ээсти 200» с 52 574 голосами.
- Центристская партия набрала 28 575 голосов.