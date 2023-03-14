Новое правительство направит в Ида-Вирумаа своего спецпредставителя

Генерал-майор в запасе Меэлис Кийли, прошедший в Рийгикогу как кандидат Партии реформ от Ида-Вирумаа, заявил перед выборами, что в новом правительстве должен быть создан министерский портфель для Ида-Вирумаа. Коалиция не согласилась с этим, но в Ида-Вирумаа будет создано место для представителя правительства.

Целью представителя будет улучшение сотрудничества с местными самоуправлениями и центральной властью и усиление роли государства в Ида-Вирумаа.

«В полномочия спецпредставителя также будет входить создание государственного фонда инвестиций для Ида-Вирумаа, целью которого будет, в частности, поддержка среды проживания и культурного пространства. Доходы фонда инвестиций могли бы поступать от платы за загрязнение окружающей среды. Участники переговоров считают, что в Ида-Вирумаа может поступать больше денег за счет сборов за загрязнение окружающей среды. Этот анализ будет продолжен», - сообщила министр культуры и председатель соцдемов Пирет Хартман в Facebook.

По словам Хартман, было также решено улучшить то, как государственная информация доходит до местного населения, и как улучшить реализацию мер поддержки Kredex по перепланировке жилого фонда в Ида-Вирумаа. «Было также решено, что мы должны сделать все возможное, чтобы меры фонда справедливого перехода были реализованы как можно быстрее. Была также дискуссия о больницах Ида-Вирумаа, но она будет продолжена в рамках вопросов здравоохранения», - добавила Хартман.

Специальные представители правительства в Ида-Вирумаа в 1990-х годах

С августа 1991 года по январь 1992 года специальным представителем правительства Эстонии был тогдашний министр транспорта Тийт Вяхи. С апреля по октябрь 1992 года была создана Нарвская правительственная комиссия, председателем которой был Рийво Синиярве, а секретарем - советник правительства Аймар Альтосааре.

С октября 1992 года по август 1993 года была создана правительственная комиссия по Ида-Вирумаа, председателями которой были министр окружающей среды Андрес Таранд и советник правительства Аймар Альтосааре. С мая по август 1993 года Индрек Таранд был специальным представителем правительства в Нарве.