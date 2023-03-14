Цена на сырую нефть марки Brent за неделю упала на семь процентов из-за глобальных потрясений, последовавших за крахом в США Silicon Valley Bank, но влияние падения цен сразу не отразилось на эстонских заправках.
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Нефть дешевеет: почему снижение цен обходит стороной заправки в Эстонии?
Нефть дешевеет: почему снижение цен обходит стороной заправки в Эстонии?
Несмотря на то, что цены на дизельное топливо и бензин на европейском оптовом рынке скорее идут на снижение, а доллар также немного подешевел по отношению к евро, эстонские продавцы топлива пока не планируют снижать цены.