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Нефть дешевеет: почему снижение цен обходит стороной заправки в Эстонии?

Эркки Эрилайд
, журналист
Нефть дешевеет: почему снижение цен обходит стороной заправки в Эстонии?
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Цена на сырую нефть марки Brent за неделю упала на семь процентов из-за глобальных потрясений, последовавших за крахом в США Silicon Valley Bank, но влияние падения цен сразу не отразилось на эстонских заправках.

Несмотря на то, что цены на дизельное топливо и бензин на европейском оптовом рынке скорее идут на снижение, а доллар также немного подешевел по отношению к евро, эстонские продавцы топлива пока не планируют снижать цены.

Менеджер по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрек Сасси заявил, что в последние три месяца цены на сырую нефть на мировых рынках были очень волатильными, колеблясь в пределах 78-89 долларов за баррель.

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