Эстонцы пересекли сегодня важнейший для Земли рубеж

Это означает, что до конца года эстонское общество будет жить так, как будто существуют вторая и третья планеты, с точки зрения пределов толерантности планеты. Малонаселенность и малочисленность населения Эстонии естественным образом увеличивают воздействие общества на окружающую среду. Недавний доклад Центра мониторинга развития также подтверждает, что экологический след эстонцев на треть больше, чем у других европейцев, и в 3,8 раза превышает допустимую нагрузку планеты, сообщили в университете.

В 2018 году днем экологического долга для Эстонии было 30 марта, в 2021 году - 23 марта. Значение Эстонии в первую очередь связано с большим углеродным следом страны, который создается ее энергетической отраслью, основанной на сланцевой нефти. Однако выбросы углерода, связанные с деятельностью эстонского общества и производством продуктов питания, также значительны.

Всемирный день экологического долга отмечает дату в году, когда человечество израсходовало все биологические ресурсы, которые Земля способна восполнить или воспроизвести за год. Это означает, что все, что мы потребляем в следующем году, усугубляет экологический дефицит. Для расчета дня экологического долга Земли биопотенциал планеты, или количество экологических ресурсов, которое Земля может произвести за год, делится на экологический след человечества и умножается на количество дней в году. В глобальном масштабе это будет 13 мая 2023 года.

По мнению Хелен Соовяли-Сеппинг, проректора зеленого поворота TalTech, день экологического долга является показателем действий Эстонии. Если Эстония обязалась стать климатически нейтральной к 2050 году, то день экологического долга показывает, что мы способствуем глобальному климатическому кризису и кризису биоразнообразия, а не уменьшаем его.