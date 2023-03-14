По данным Таллиннского технологического университета (TalTech), 14 марта в Эстонии отмечается день экологического долга, то есть к этому дню израсходован годовой запас ресурсов, которого, учитывая население и территорию Эстонии, могло бы хватить до конца 2023 года.
Эстонцы пересекли сегодня важнейший для Земли рубеж
Это означает, что до конца года эстонское общество будет жить так, как будто существуют вторая и третья планеты, с точки зрения пределов толерантности планеты. Малонаселенность и малочисленность населения Эстонии естественным образом увеличивают воздействие общества на окружающую среду. Недавний доклад Центра мониторинга развития также подтверждает, что экологический след эстонцев на треть больше, чем у других европейцев, и в 3,8 раза превышает допустимую нагрузку планеты, сообщили в университете.
В 2018 году днем экологического долга для Эстонии было 30 марта, в 2021 году - 23 марта. Значение Эстонии в первую очередь связано с большим углеродным следом страны, который создается ее энергетической отраслью, основанной на сланцевой нефти. Однако выбросы углерода, связанные с деятельностью эстонского общества и производством продуктов питания, также значительны.
Всемирный день экологического долга отмечает дату в году, когда человечество израсходовало все биологические ресурсы, которые Земля способна восполнить или воспроизвести за год. Это означает, что все, что мы потребляем в следующем году, усугубляет экологический дефицит. Для расчета дня экологического долга Земли биопотенциал планеты, или количество экологических ресурсов, которое Земля может произвести за год, делится на экологический след человечества и умножается на количество дней в году. В глобальном масштабе это будет 13 мая 2023 года.
По мнению Хелен Соовяли-Сеппинг, проректора зеленого поворота TalTech, день экологического долга является показателем действий Эстонии. Если Эстония обязалась стать климатически нейтральной к 2050 году, то день экологического долга показывает, что мы способствуем глобальному климатическому кризису и кризису биоразнообразия, а не уменьшаем его.
«В Эстонии мы можем добиться позитивных изменений, снизив воздействие производства энергии на окружающую среду. Также важно повышать осведомленность о пищевых отходах и необходимости реструктуризации использования транспорта. Сокращение чрезмерного потребления требует, с одной стороны, изменения привычек потребления, а с другой - структурных изменений в обществе, четкой зеленой политики и климатически умных технологий для реализации изменений и политики», - говорит Соовяли-Сеппинг.