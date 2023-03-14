Избирательная комиссия отклонила жалобу Левой партии и Олега Иванова

В жалобе Левой партии говорится, что количество фактически отданных им голосов не соответствует результату голосования. Заявители считают, что не были учтены голоса проголосовавших из-за рубежа. В качестве доказательств партия представила фотографии присланных избирателями бюллетеней и электронного голосования, где голос был отдан кандидату от ОЛПЭ. Согласно жалобе, также неправдиво, что партия получила так мало голосов в Ласнамяэ и что Партия реформ набрала так много голосов в Пыхья-Таллинне. Поэтому жалобщики требовали пересчета голосов или аннулирования результатов голосования.

В своем пояснении Государственная служба по организации выборов заявила, что электронные голоса, поданные из иностранного государства, были зарегистрированы как электронные голоса, а не голоса, отданные в иностранном государстве. Отдельные протоколы были составлены для голосования по бумажным бюллетеням в иностранном государстве, которые были проверены дважды. И Олег Иванов, и представители Левой партии были приглашены для участия в подсчете и пересчете голосов в Таллинне. Голоса за Иванова в результате пересчета не изменились.