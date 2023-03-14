Республиканская избирательная комиссия рассмотрела жалобу Олега Иванова и Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), в которой те требовали аннулирования результатов голосования на выборах в Рийгикогу или пересчета голосов. Комиссия постановила, что представленные партией доказательства не дают для этого оснований, и отклонила жалобу.
Избирательная комиссия отклонила жалобу Левой партии и Олега Иванова
В жалобе Левой партии говорится, что количество фактически отданных им голосов не соответствует результату голосования. Заявители считают, что не были учтены голоса проголосовавших из-за рубежа. В качестве доказательств партия представила фотографии присланных избирателями бюллетеней и электронного голосования, где голос был отдан кандидату от ОЛПЭ. Согласно жалобе, также неправдиво, что партия получила так мало голосов в Ласнамяэ и что Партия реформ набрала так много голосов в Пыхья-Таллинне. Поэтому жалобщики требовали пересчета голосов или аннулирования результатов голосования.
В своем пояснении Государственная служба по организации выборов заявила, что электронные голоса, поданные из иностранного государства, были зарегистрированы как электронные голоса, а не голоса, отданные в иностранном государстве. Отдельные протоколы были составлены для голосования по бумажным бюллетеням в иностранном государстве, которые были проверены дважды. И Олег Иванов, и представители Левой партии были приглашены для участия в подсчете и пересчете голосов в Таллинне. Голоса за Иванова в результате пересчета не изменились.
Республиканская избирательная комиссия постановила, что протоколы подсчета голосов не подтверждают неверные результаты и жалобщики не представили убедительных доказательств нарушения процедуры подсчета голосов. В своем решении комиссия подчеркнула, что можно изменить электронное голосование, проголосовав повторно. Также на избирательном участке избиратель может заполнить бюллетень, сфотографировать его, а затем уничтожить и попросить новый бюллетень. Поэтому неизвестно, опускал ли избиратель сфотографированный бюллетень в урну и в таком ли виде.
Избирательная комиссия отметила, что некоторые избиратели могли предоставить ложную информацию с письменным подтверждением, чтобы намеренно подорвать доверие к выборам. Избиратели также могут предоставлять ложную информацию партии с целью получения выгоды, хотя в соответствии со статьей 162 Пенитенциарного кодекса голосование за партию с целью получения выгоды запрещено. В комиссии добавили, что в соответствии со статьей 166 Пенитенциарного кодекса предусмотрено наказание и за незаконное ознакомление с выбором, сделанным другим человеком на выборах.
Республиканская избирательная комиссия постановила, что достоверность результатов голосования может быть поставлена под сомнение в первую очередь при выявлении нарушений в организации подсчета голосов, при наличии доказательств неправильной или недостаточной охраны урны для голосования, либо доказательств нарушения контроля целостности или подсчета голосов в случае электронного голосования. В настоящем деле таких доказательств представлено не было. Поэтому комиссия приняла решение отклонить жалобу.