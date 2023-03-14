«Новости в 7» за 14 марта: День родного языка, альтернативная служба расширяет возможности, «Культурный ключ» ждет участников и знакомство с работой барбера

Сегодня в выпуске:

- Сегодня отмечается День родного языка. Почему его празднуют именно 14-го марта и с каким пожеланием обратился к нашим зрителям президент Эстонии - в нашем репортаже.

- Новости Эстонии: почему в услугах провайдера Telia будут наблюдаться перебои и угрожает ли местным водным центрам распространение опасной бактерии?

- С 1 апреля молодые люди, призванные в Силы обороны, но не желающие брать в руки оружие, могут выбрать для себя несколько видов альтернативной службы. В каких ведомствах их будут ждать и что для этого следует сделать?

- Хотите узнать больше об эстонской культуре и познакомиться с ее представителями? Цикл обучающих занятий, лекций, мастер-классов, семинаров и экскурсий под названием «Культурный ключ» приглашает присоединиться к бесплатной программе.

- С миру по нитке: кто стал жертвой циклона «Фредди» в Малави, чему радуются жители Японии и о счастливом спасении кенгурёнка в Австралии.

- Заботящиеся о своей внешности мужчины в нашей стране все чаще вместо обычной парикмахерской выбирают поход в барбершоп. Съемочная группа «Новостей в 7» поговорила с одним из барберов и его клиентами, чтобы выяснить причины такой популярности.