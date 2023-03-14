Над Черным морем российский самолет столкнулся с американским беспилотником

В заявлении командования сказано, что сегодня, 14 марта, в 7.03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват дрона, передает в своем Telegram-канале Русская служба Би-би-си.

Один из российских самолетов, говорится в заявлении, ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбить дрон.

«Наш MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9, - сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер. - Это небезопасное и непрофессиональное действие русских едва не привело к падению обоих самолетов».

Хекер добавил, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве - в соответствие с международными законами. «Агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации», - подчеркнул генерал.

В Белом доме заявили, что об инциденте проинформирован президент США Джо Байден.