Поезд Elron насмерть сбил медведя

Руководитель по маркетингу и коммуникации Elron Катрин Кулдеркнуп сказала, что инцидент произошел в пятницу около половины девятого вечера с поездом, следовавшим в направлении Тарту-Таллинн. Происшествие не повлияло на движение поезда, и пассажиры достигли желаемого пункта назначения вовремя.

«Машинист всегда делает все возможное, чтобы избежать несчастных случаев, но, к сожалению, инциденты с животными все же случаются. Этот инцидент с медведем был первым в этом году, а в прошлом году не было зарегистрировано ни одного происшествия с участием поезда и медведя», - отметила Кулдеркнуп.

На снимке, сделанном с места происшествия, видно, что взрослый медведь был сбит поездом и его отбросило от железной дороги. По словам председателя Общества охотников Паламузе Клеменса-Аугустинуса Каземаа, к сожалению, в последнее время с медведями произошло много несчастных случаев, целых семь-восемь за последние годы. «Под поездом погибали и молодые, и старые, один раз даже двое. В тот раз через железную дорогу, вероятно, переходила медведица с тремя медвежатами, двое из которых погибли», - рассказал он порталу Lemmik.

В прошлом году также была авария с автомобилем: тогда медведя, ставшего участником ДТП, найти не удалось. Неизвестно, отделался ли он испугом или позже скончался от полученных травм.