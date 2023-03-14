Украинка по пути в Эстонию лишилась на российской границе 113 000 евро

В багаже ​​украинки, которая направлялась в Эстонию через российский погранпереход Шумилкино, и в одежде одного из ее детей псковские таможенники нашли наличные на общую сумму 121 900 долларов США, или более 113 000 евро, все деньги были конфискованы.