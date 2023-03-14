Избирательная комиссия: жалоба EKRE была подана не в срок

Согласно жалобе EKRE, при выяснении результатов электронного голосования было нарушено руководство по эксплуатации программного обеспечения электронных выборов. Согласно жалобе, сервер, использовавшийся для подсчета э-голосов, не обновлялся, а компьютеры, связанные с обработкой голосов, не прошли аудит. В жалобе указано, что вечером 7 марта после пересчета э-голосов не был обнародован файл с результатами электронного голосования с цифровой подписью руководителя Государственной службы организации выборов.

Государственная служба организации выборов пояснила, что на сервере были установлены самые последние обновления системы безопасности, он был настроен в соответствии с составленной в 2021 году инструкцией. Э-урну хранят не в компьютере, а в цифровом конверте на DVD. При обработке э-голосов важны данные, введенные в компьютер, и полученные на выходе, для которых можно проводить независимые проверки. Поэтому в аудите компьютеров нет необходимости. Файл с результатами э-голосования обнародовали на сайте valimised.ee 8 марта.

Республиканская избирательная комиссия решила, что поданную от имени EKRE жалобу нельзя счесть поданной в срок, поскольку она поступила 10 марта и оспаривала действия по организации электронного голосования, которые завершились 4 марта. Срок подачи жалобы - три дня начиная с проведения действия.

Жалоба EKRE была подана в срок в том, что касалось обнародования результатов выборов с цифровой подписью. Комиссия отметила, что, в соответствии с законом о выборах Рийгикогу, глава Государственной службы организации выборов должен поставить подпись под результатами э-голосования, но там не сказано, должен ли он опубликовать эти результаты на сайте valimised.ee и когда он должен это сделать.

Результаты э-голосования были подписаны 6 марта в присутствии наблюдателей после проверки целостности системы э-голосования, их обнародовали на сайте 8 марта.